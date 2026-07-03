Chris Froome range définitivement son vélo de compétition

Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, met fin à sa carrière à 41 ans. Gravement blessé en août 2025 lors d’un entraînement en France, il n'a jamais repris la compétition.

ATS Agence télégraphique suisse

Chris Froome tourne définitivement la page. Le Britannique de 41 ans, quadruple vainqueur du Tour de France, a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle après ne plus avoir disputé la moindre course depuis un grave accident à l'entraînement survenu fin août 2025 en France.

«Malheureusement, il y a eu cette chute. Ce n'est pas ainsi que je voulais arrêter. Mais j'ai tout de suite su que c'était terminé», a confié Froome au média The Athletic, propriété du New York Times. L'accident lui avait causé des blessures mettant sa vie en danger: plusieurs côtes fracturées, une fracture d'une vertèbre lombaire, un pneumothorax ainsi qu'une déchirure du péricarde, la membrane qui entoure le cœur.

Pas la première grosse blessure

Ce n'était pas la première grave blessure de sa carrière. En 2019 déjà, alors qu'il préparait le Tour de France, Froome avait été victime d'une lourde chute, souffrant notamment d'une fracture ouverte du fémur et de plusieurs autres blessures complexes. S'il était parvenu à reprendre la compétition au terme d'une longue rééducation, il n'avait jamais retrouvé son meilleur niveau.

Chris Froome a remporté le Tour de France – dont la 113e édition s'élance samedi – à quatre reprises (2013, 2015, 2016 et 2017), ainsi que deux fois le Tour d'Espagne et une fois le Tour d'Italie. Il a également décroché la médaille de bronze du contre-la-montre aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016, ainsi qu'aux Championnats du monde 2017.