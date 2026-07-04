Tout savoir sur l'édition 2026 du Tour de France

La 113e édition du Tour de France débute ce samedi. Les favoris sont clairement désignés. Mais il y a aussi beaucoup d'argent en jeu, des rêves français et une première mondiale.

Mathias Germann

Avec quelle tradition le Tour rompt-il?

La 113e édition de la mythique course débute à Barcelone par un contre-la-montre par équipe. Un fait rare. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1971. La particularité est que, contrairement à autrefois, ce n’est plus le temps du quatrième coureur qui compte pour l’équipe tout entière à l’arrivée, mais chacun est chronométré individuellement. Cela signifie que les coureurs de tête peuvent se détacher de leurs coéquipiers pour remporter la victoire et le maillot jaune.

Pourquoi le Tour démarre-t-il en Espagne?

Le «Grand Départ» a régulièrement lieu à l’étranger. Le tourisme en est le moteur. Et la course gagne ainsi en dimension internationale. En 2027, le Tour débutera à Édimbourg, en Écosse.

Faut-il s’attendre à une édition ennuyeuse, comme lors du Tour de Suisse?

Il y a deux semaines et demie, Tadej Pogacar avait scellé l’issue du Tour de Suisse dès la première étape. Ce ne sera pas le cas au Tour de France. Ce n'est sans doute que lors de l’avant-dernière des 21 étapes que l’on saura qui remportera la Grande Boucle. C’est à ce moment que se déroulera l’étape reine, longue de 171 kilomètres et comportant 5600 mètres de dénivelé.

Quelle nouveauté mondiale y a-t-il?

La légendaire Alpe d’Huez sera deux fois d’affilée la ligne d’arrivée, les 24 et 25 juillet. Comme les années précédentes, les lacets menant à la station devraient se transformer en une véritable arène en plein air accueillant plusieurs centaines de milliers de supporters. Outre le contre-la-montre par équipe, les 21 jours du Tour comprennent un contre-la-montre individuel, huit étapes de montagne, sept étapes de plaine et quatre étapes vallonnées.

Qui va l’emporter?

Ceux qui parient sur Tadej Pogacar sont soit des peureux, soit des personnes très sensées. Le Slovène est le grand favori pour la victoire au classement général. S’il y parvient, il totalisera cinq victoires, à l’instar de Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx et Miguel Indurain. Son principal rival est Jonas Vingegaard. L’Allemagne rêve grâce à Florian Lipowitz et la Belgique grâce à Remco Evenepoel. Tous deux courent pour Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Quel est le niveau des Suisses?

Sur les 184 coureurs, seuls quatre sont suisses: Mauro Schmid, Marc Hirschi, Yannis Voisard et Silvan Dillier. À l’exception de ce dernier, tous espèrent remporter une victoire d’étape. Une victoire suisse serait toutefois une surprise. Le dernier coureur à s’être imposé sur le Tour était Marc Hirschi en 2020. Stefan Küng n’a pas pu retrouver la forme à temps après sa fracture.

Faut-il s'attendre à nouveau à de nombreuses chutes?

Peut-être moins qu’auparavant, car le classement général pourrait déjà se dessiner après quelques jours seulement. Néanmoins, les étapes de plat seront, comme toujours, source d’agitation et de nervosité – et donc de chutes. Yannis Voisard, le nouveau venu sur le Tour, dévoile sa recette pour éviter de tomber: «Je vais essayer de m’accrocher à la roue arrière de Matteo Trentin. Il a 36 ans et sait exactement ce qu’il faut faire.»

Combien y a-t-il d’argent à la clé?

Au total, 2,6 millions d’euros seront distribués – un peu moins que l’année dernière. Le vainqueur du classement général recevra 500'000 euros, tandis qu’une victoire d’étape rapportera 11'000 euros à la caisse de l’équipe. À noter: tout coureur qui atteindra Paris et se classera entre la 20e et la 160e place au classement général recevra 1000 euros.

De quoi rêve toute la France?

De Paul Seixas. À 19 ans et 9 mois, le Français est le plus jeune participant au Tour depuis près de 90 ans. Paul Seixas est considéré comme le nouveau Pogacar. Un surdoué, vainqueur au printemps du Tour du Pays basque. Pour la France du cyclisme, il est le nouveau messie. Paul Seixas est censé succéder à Bernard Hinault, qui fut en 1985 le dernier Français à remporter son propre Tour. Une pression énorme pèse sur ses frêles épaules. Actuellement dans l'équipe Decathlon, l'équipe suisse Q36.5 lui aurait fait une offre: un salaire annuel de 13 millions d'euros. À titre de comparaison, Pogacar touche entre 8 et 10 millions d'euros selon les estimations.

Les femmes participent-elles également?

Pas encore. Contrairement au Tour de Suisse, la course féminine est programmée plus tard. Le départ sera donné le 1er août à Lausanne. Le Tour de France Femmes comprend neuf étapes. Marlen Reusser fait partie des favorites.