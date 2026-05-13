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Jason Collins avait 47 ans
Une icône de la NBA a perdu son combat contre le cancer

Premier athlète de renom à avoir révélé son homosexualité aux Etats-Unis, Jason Collins est décédé des suites d'une tumeur au cerveau. Son influence a largement dépassé les parquets.
Publié: il y a 28 minutes
L'ancien pivot a passé treize saisons sur les parquets de NBA, majoritairement avec les New Jersey/Brooklyn Nets.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'ex-basketteur américain Jason Collins, devenu en 2014 le premier sportif d'un championnat majeur aux Etats-Unis à afficher son homosexualité, est mort à 47 ans, ont annoncé la NBA et sa famille mardi. Collins est mort «après un combat vaillant contre un gliobastome», une tumeur du cerveau, écrit sa famille dans un communiqué.

Le commissionnaire de la NBA Adam Silver a rendu hommage à Collins et «son influence bien plus large que sur le seul basket», lui qui a aidé «la NBA, la WNBA et la communauté sportive en général à devenir plus inclusives et accueillantes pour les générations futures».

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«Content de lancer la discussion»

Collins, qui avait pris sa retraite en novembre 2014, avait dévoilé son homosexualité dans un article publié par le mensuel «Sports Illustrated» en avril 2013. «Je suis un pivot de NBA de 34 ans. Je suis noir et je suis gay», lisait-on sous sa plume. «Je n'avais pas l'ambition de devenir le premier athlète d'un sport majeur aux Etats-Unis à révéler mon homosexualité. Mais maintenant que c'est fait, je suis content de lancer la discussion.»

Il était alors sans club mais avait ensuite rejoint les Brooklyn Nets, devenant le premier joueur ouvertement gay à participer à un match d'une ligue majeure aux Etats-Unis (basket NBA, hockey NHL, football US NFL et baseball MLB).

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L'ancien pivot a passé treize saisons sur les parquets de NBA, dont huit avec les New Jersey/Brooklyn Nets. Il a également joué pour Atlanta, Boston, Memphis, Minnesota et Washington, pour un total de 735 matches.

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