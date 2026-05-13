Brandon Clarke, joueur des Memphis Grizzlies, est décédé. La cause de sa mort est pour l'heure inconnue. Le chouchou du public s'engageait à titre privé pour les personnes dans le besoin, mais avait récemment eu des démêlés avec la justice.

Andri Bäggli

Triste nouvelle en provenance de la NBA: comme le communiquent les Memphis Grizzlies sur X, l'ailier Brandon Clarke est décédé à l'âge de 29 ans seulement. La cause du décès n'est pas encore connue. Depuis qu'il a été drafté en 21e position par les Grizzlies en 2019, il jouait à Memphis.

Dans un communiqué, son club écrit: «Nous sommes dévastés par la perte tragique de Brandon Clarke. Brandon était un excellent coéquipier et un homme encore meilleur, dont l'influence sur le club et toute la communauté de Memphis ne sera pas oubliée. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles».

Cette saison, le chouchou du public a toutefois été gêné par les blessures. Il n'a d'abord pas pu participer à la compétition en raison d'une blessure au genou, avant d'être absent en décembre en raison d'une blessure au mollet. En privé, il s'est engagé avec la «Brandon Clarke Foundation» pour les familles en situation difficile.

Cependant, il a également fait les gros titres négatifs. En avril 2026, il a été arrêté dans l'État de l'Arkansas, notamment pour trafic de drogue, possession de substances illégales et conduite dangereuse. Un jour seulement après son arrestation, il était libéré sous caution.