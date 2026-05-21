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Une offre lucrative pour le Suisse
Alex Wilson: «J'ai refusé de participer aux Enhanced Games»

Alex Wilson, athlète suisse et condamné pour dopage, aurait eu l'occasion de participer aux Enhanced Games, qui se tiennent cette semaine à Las Vegas. Il nous explique en exclusivité pourquoi il a annulé sa venue et ce qu'il pense de cette compétition.
Publié: il y a 53 minutes
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Alex Wilson ne veut pas participer aux Enhanced Games.
Photo: keystone-sda.ch
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Isabelle Pfister

L'athlétisme a été un précurseur. En 1928, World Athletics a été la première fédération sportive internationale à interdire officiellement le dopage. En 1988, le premier grand scandale lié au dopage a éclaté lorsque le Canadien Ben Johnson a été contrôlé positif à un stéroïde lors de la finale des JO de Séoul, alors qu'il venait de battre l'Américain Carl Lewis sur 100 m. L'homme le plus rapide du monde s'était dopé!

Du point de vue suisse, l'été 2021 devrait également rester dans les mémoires. Peu avant les Jeux de Tokyo, deux athlètes ont été exclus en l'espace de quelques semaines pour cause de dopage: Kariem Hussein, spécialiste des haies, et Alex Wilson, sprinter.

Dopage avant les Jeux olympiques?

Alex Wilson détient à ce jour le record suisse du 100 et du 200 m. Par contre, il ne peut plus battre ces records puisqu'en 2022, il a été suspendu pour quatre ans. Trois ans plus tard, sa sanction a été alourdie, pour dix années supplémentaires. Alex Wilson nie jusqu'à aujourd'hui s'être sciemment dopé. Mais ce qu'il ne nie pas à Blick, c'est qu'il était sur le point de se doper sciemment. En effet, peu après l'annonce de sa première suspension en 2022, il a été contacté par la société Enhanced.

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Enhanced est l'organisateur des controversés Enhanced Games. Ces «Jeux du dopage» se déroulent ce week-end à Las Vegas. Et l'offre est plus que lucrative pour les athlètes y participant. Aucun ne souhaite parler publiquement de chiffres concrets, mais un contrat de deux ans incluant des primes de compétition fait sans doute de certains d'entre eux des millionnaires.

«Je ne veux pas mourir à 50 ans»

Alex Wilson a toutefois décliné l'offre. «Je ne pouvais pas concilier cela avec mon cœur», explique le Suisse au téléphone. Il a réfléchi et les négociations auraient duré plus de six mois. L'argent était tentant. «Mais j'aurais dû faire quelque chose en échange», souffle-t-il.

Concrètement, s'injecter des substances dans le corps sans savoir quelles en seraient les conséquences à long terme. «Je ne veux pas mourir à 50 ans d'un arrêt cardiaque», peste-t-il. Et le sprinter aurait dû reprendre l'entraînement. «J'ai maintenant 35 ans et je n'ai plus la motivation pour m'entraîner à nouveau comme un athlète de haut niveau.» Déjà pendant sa carrière active, Alex Wilson n'avait pas envie d'énormément s'entraîner, ni de manière intensive.

Les Enhanced Games, et après?

Les Enhanced Games font la promotion de l'idée d'un «surhomme», d'un athlète optimisé. C'est justement parce que les athlètes peuvent prendre des substances améliorant leurs performances que beaucoup pensent que les records vont pleuvoir lors des compétitions à Las Vegas.

«Les Enhanced Games vont influencer l'athlétisme», affirme Alex Wilson. Il ne pense toutefois pas que de nombreux records seront battus. «Je pense plutôt qu'il n'y aura pas de temps miraculeux en athlétisme ou en natation. Les gens pourront se demander ce que cela signifie.»

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