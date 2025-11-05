Les Enhanced Games, où le dopage sera autorisé, sont prévus à Las Vegas en mai 2026. Le sprinteur français Mouhamadou Fall va y participer et donne ses raisons. Interview.

«J'assume, je ne fais de mal à personne», s'est défendu auprès de l'AFP le sprinteur français Mouhamadou Fall, qui a rejoint les Enhanced Games, compétition prévue à Las Vegas en mai 2026 où le dopage sera autorisé et encadré.

Suspendu depuis avril 2024 pour un contrôle positif à un stimulant, puis pour manquements à ses obligations de localisation, le multiple champion de France du 100 mètres (33 ans), a tourné le dos au monde du sport traditionnel, qui vilipende ces «Jeux du dopage» devant inclure athlétisme, natation et haltérophilie.

– Pourquoi rejoindre les Enhanced Games, malgré les risques du dopage pour votre santé?

– Je trouve le projet hyper intéressant, d'un point de vue performance. La santé, c'est la priorité, j'ai obtenu des réponses et des garanties qui m'ont convaincues. C'est de la science, du médical, ce n'est pas fait n'importe comment. D'un point de vue commercial, ils ont tout intérêt à faire attention. S'il arrive un problème, ils vendraient moins de produits (ndlr: l'organisation commercialise des produits à base de testostérone). Avant de signer, je voulais parler avec les sportifs déjà sous contrat, comparer les promesses à leur vécu. Ils me disent qu'ils n'ont jamais été en si bonne santé!

– Prime à la signature, salaire mensuel, bonus en cas de records, financièrement, les Enhanced Games sont attractifs...

– Pendant ma carrière j'avais un bon contrat avec Nike, et à côté des sponsors privés et publics. La Fédération française d'athlétisme m'avait empêché de signer deux contrats du pacte de performance, malgré des accords passés avec deux entreprises. J'ai perdu deux fois 30'000 euros. Ce sont des choses que je ne pouvais pas maîtriser, je me sentais emprisonné dans ce monde hypocrite. Les Enhanced Games sont une opportunité de toucher bien plus d'argent que ce que je pouvais imaginer dans l'athlétisme traditionnel, où tout peut vite s'arrêter. J'ai signé un contrat de plusieurs années. Je ne vois pas comment on peut refuser ça, à part pour le regard des gens.

– Que pensez-vous de l'éthique d'un tel projet?

– Je suis antidopage, dans le sens «antitriche». Se doper là où c'est interdit, c'est malhonnête. Ici le dopage, c'est autorisé. J'assume, je ne fais de mal à personne. Ensuite le risque lié au dopage existe surtout pour ceux qui le font seul, dans leur coin, sans avis médical, sans savoir d'où viennent les produits.

– Votre décision a suscité de vives critiques, notamment de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), qui dit pouvoir vous contrôler, même aux Etats-Unis, en tant qu'athlète français...

– Si l'AFLD veut venir, ils sont les bienvenus. Mais c'est quoi leur problème? Vous m'avez déjà fait assez de mal. Pourquoi continuez-vous à essayer de me salir? Je ne comprends pas... L'acharnement va s'arrêter quand? En quoi je dérange l'antidopage aujourd'hui? J'ai décidé d'arrêter l'athlétisme traditionnel, régi par World Athletics, j'ai envoyé un mail à l'AFLD pour leur préciser.

– Comment vont se passer l'entraînement et le protocole médical?

– Je vais m'entraîner entre mon domicile à El Paso (Texas) et Las Vegas, où se situe le camp d'entraînement permanent. Sur le suivi médical, je ne peux pas tout dévoiler, il y a des clauses de confidentialité. Au niveau des produits qui seront autorisés, il y a la testostérone, des stéroïdes anabolisants et l'EPO. En fonction des tests, les médecins conseilleront tel ou tel produit, chaque athlète aura son mot à dire. Et il y aura un contrôle médical chaque semaine.

– Quels sont vos objectifs de chrono?

– Je veux mettre la barre la plus haute possible, dans les 9''70, devenir le sprinteur français le plus rapide de tous les temps (Jimmy Vicaut détient le record de France du 100 m en 9''86, depuis 2015). Un athlète comme Fred Kerley (double médaillé olympique, record en 9''76, inscrit aux Enhanced Games) est en droit de viser le record du monde (9''58 par Usain Bolt).

– L'organisation est notamment financée par le milliardaire Peter Thiel, adepte du transhumanisme. Êtes-vous en accord avec ses valeurs?

– C'est sur ce point que je me suis renseigné le plus possible. Est-ce que ça me convient de faire partie de cette organisation où l'on va aussi faire des essais cliniques? Oui (...) Ce qu'ils veulent, ce n'est pas faire du mal, ils veulent juste améliorer le futur de l'être humain, j'y vois même une certaine éthique. Je n'ai pas de problème avec ça.







