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«Une course parfaite»
Audrey Werro enthousiasme André Bucher, ex-champion du monde sur 800 mètres

Audrey Werro a marqué l'histoire de l'athlétisme à Stockholm, devant seulement la troisième femme de l'histoire à courir le 800 mètres en moins de 1'54. Une performance qui enthousiasme l'ancien champion du monde de la distance André Bucher.
Publié: 19:10 heures
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Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
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Audrey Werro est entrée dans l'histoire à Stockholm.
Photo: AFP
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Joël Hahn

Ce qu’a réalisé Audrey Werro dimanche soir à Stockholm fait battre le cœur de tout le sport suisse. La Fribourgeoise a remporté le 800 mètres de la Diamond League en 1'53''98, un chrono exceptionnel qui lui a permis de devancer la championne olympique Keely Hodgkinson et de devenir la troisième femme de l’histoire seulement à courir la distance en moins de 1'54.

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Une performance historique qui restera dans les annales de l’athlétisme et qui impressionne André Bucher, champion du monde du 800 mètres en 2001. «C’est tout simplement sensationnel. On peut sortir tous les superlatifs», lance-t-il à Blick. «Le troisième meilleur temps de l’histoire remontait à plus de quarante ans, tout comme le record du monde. C’est évidemment quelque chose d’extraordinaire.»

Pas vraiment une surprise

Le fait que Werro améliore son record personnel de près de deux secondes a de quoi surprendre. Pour André Bucher, cette progression spectaculaire s’explique toutefois par un scénario de course idéal à Stockholm. «Elle a bénéficié d’une excellente meneuse d’allure au départ, puis pratiquement d’une seconde meneuse de luxe qui l’a emmenée très loin dans la course. Les conditions étaient parfaites et elle en a tiré le maximum», analyse-t-il.

Pour l’ancien champion du monde, cette performance n’a rien d’un miracle soudain. «Ce n’est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Audrey progresse constamment depuis plusieurs années. À ce niveau, une telle amélioration reste possible. Cette fois, tout s’est aligné dans une course parfaite.»

L'athlétisme suisse en plein essor

Pour André Bucher, l’exploit d'Audrey Werro illustre également la formidable dynamique que connaît actuellement l’athlétisme suisse. «Je ne suis pas sûr que l’athlétisme suisse ait déjà connu une telle période», estime-t-il. « Nous avons énormément de jeunes athlètes capables de rivaliser avec les meilleurs au monde.»

Ce qui le frappe particulièrement, c’est la coexistence entre les figures établies et la nouvelle génération. «On ne peut même plus parler d’une seule génération. La transition se fait naturellement. Les plus jeunes poussent les plus expérimentés dans leurs retranchements et cela crée une émulation fantastique.»

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Selon lui, plusieurs facteurs expliquent cet essor. «La Suisse dispose de clubs très performants qui accomplissent un travail remarquable. De plus, des projets comme l’UBS Kids Cup permettent à plus de 100'000 enfants de découvrir l’athlétisme chaque année. Cela crée une base extrêmement solide dans de nombreuses disciplines.»

Malgré l’euphorie suscitée par cette performance, André Bucher estime qu’Audrey Werro est bien entourée pour continuer à progresser sans perdre le nord. «Elle évolue dans un environnement de qualité. Sans cela, de telles performances ne seraient pas possibles. Il faut simplement qu’elle continue sur cette voie.»

Et pour lui, cette course historique n’est probablement qu’une étape de plus dans l’ascension de la jeune Fribourgeoise. «Je ne pense pas que l’histoire s’arrête ici. Mais ce qu’elle vient de réaliser a déjà eu un impact énorme.»

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