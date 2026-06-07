Audrey Werro est devenue ce dimanche la troisième femme de l'histoire à courir le 800 mètres en moins de 1:54 minutes.

Audrey Werro brille sur 800m à Stockholm avec un temps fabuleux

Audrey Werro brille sur 800m à Stockholm avec un temps fabuleux

Yannick Peng

Quelle performance éclatante d'Audrey Werro sur 800 mètres!

La Suissesse de 22 ans ne s'est pas contentée de battre la Britannique Keely Hodgkinson, championne olympique à Paris, lors de l'événement de la Diamond League à Stockholm, en Suède, mais elle a également créé l'événement absolu du meeting avec son temps sensationnel de 1:53.98 minutes.

Audrey Werro a réduit son record personnel de près de deux secondes et a établi un nouveau record du meeting. Plus important encore: dans l'histoire de l'athlétisme, seules deux coureuses ont bouclé les deux tours de stade plus rapidement: la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvilova, détentrice du record du monde (1:53.28 minutes en 1983), et Nadezhda Olizarenko, qui représentait l'Union soviétique (1:53.43 minutes en 1980).

Audrey Werro est la première femme à passer sous la barre des 1:54 minutes au cours de ce millénaire. Cette course à Stockholm est véritablement destinée à entrer dans les livres d'histoire.

Elle fait ainsi mieux que la star sud-africaine Caster Semenya (1'54''25, 5e performeuse de l'histoire désormais) ou que sa grande rivale Keely Hodgkinson, qu'Audrey Werro a battue au terme d'un finish époustouflant dimanche à Stockholm. Championne olympique 2024, Keely Hodgkinson a pourtant elle aussi battu sa meilleure marque, en 1'54''33 (6e temps de l'histoire).

Audrey Werro a pleinement su profiter du remarquable travail de la lièvre jurassienne Rachel Klopfenstein, qui défend depuis quelques semaines les couleurs de l'Ile Maurice et a bouclé le premier tour en 55''54 juste devant la Fribourgeoise. Keely Hodgkinson est passée à l'attaque dans la ligne droite opposée, mais la Britannique n'a rien pu faire face au finish de feu d'Audrey Werro.

Cinquième place pour Joceline Wind

Joceline Wind, 25 ans, termine la course sur 1500 mètres en cinquième position avec un temps de 4:04.66 minutes. La victoire revient à l'Ethiopienne Haylom Birke.