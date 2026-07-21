Quadruple champion olympique, Léon Marchand a marqué de son empreinte les JO de Paris. Dans un documentaire diffusé par France 2, il révèle qu'il a failli perdre l'une de ses quatre breloques.

Léon Marchand a failli perdre l'une de ses médailles d'or de Paris

Léon Marchand a failli perdre l'une de ses médailles d'or de Paris

Blick Sport

Léon Marchand a-t-il décroché trop de médailles lors des JO de Paris, en 2024? Le nageur français est devenu quadruple champion olympique en s'imposant sur 200 m brasse, 200 m papillon, 200 m 4 nages et 400 m 4 nages. Il a même agrandi sa déjà magnifique collection en décrochant le bronze lors du relais 4 x 100 m 4 nages avec la France.

Forcément, il peut lui arriver de se demander où il a laissé telle ou telle breloque. Et, dans un documentaire diffusé sur France 2 «Léon, au-delà de l'or», il raconte une anecdote à ce propos. Au lendemain des Jeux olympiques, Léon Marchand a eu droit à quatre heures d'interviews au Club France, endroit où se réunissaient athlètes et spectateurs pour fêter les médailles tricolores. Sans faire exprès, le nageur a laissé traîner et a oublié sa médaille d'or dans une voiture de golf. Le conducteur la lui a finalement restituée.

Le quadruple médaillé olympique n'en a pas fait un drame et a même avoué dans le documentaire qu'il ignorait où elle était aujourd'hui. «Les récompenses n'ont jamais été importantes. Je n'ai jamais gardé les trophées. La médaille d'or, je ne sais même pas où elle est», explique-t-il. Philosophe, il parle de ce qui l'anime. «Ce qui me motive, ce n'est pas le goût de l'or. C'est le goût du voyage, de l'aventure, le fait d'aller quelque part sans savoir où l'on va, ajoute-t-il. Non, le goût de l'or, ça ne vaut pas le coup.»

Toujours est-il que cet été, il pourrait être de retour dans la capitale, pour y disputer les championnats d'Europe de natation (du 10 au 16 août). Blessé lors des championnats de France fin juin, Léon Marchand laisse le flou autour de lui. Sera-t-il présent à 100% dans les bassins parisiens? Réponse dans quelques jours.