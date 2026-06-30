Léon Marchand renonce au 200 m nage libre

Blessé à un adducteur lundi, Léon Marchand, 24 ans, renonce au 200 m nage libre ce mardi aux Championnats de France à Saint-Étienne. Sa participation à d'autres épreuves est encore prévue.

ATS Agence télégraphique suisse

Léon Marchand, blessé lundi à un adducteur, a déclaré forfait pour le 200 m nage libre des Championnats de France mardi à Saint-Etienne. Il n'avait déjà pas pris part au 200 m brasse lundi. Le nom du nageur de 24 ans, qui aurait dû être aligné dans l'avant-dernière série prévue à 09h54, apparait rayé sur les listes de départ.

Léon Marchand avait déjà déclaré forfait pour la finale du 200 m brasse lundi soir après avoir ressenti une douleur à un adducteur lors de sa course de la matinée. Le forfait du quadruple champion olympique était donc plutôt attendu sur le 200 m nage libre, puisqu'il devait passer de nouveaux examens mardi matin, d'après l'encadrement des Bleus.

Encore aligné dans trois épreuves

Il reste pour l'instant aligné dans trois autres épreuves, le 200 m papillon mercredi, ainsi que les 200 m quatre nages et 400 m nage libre jeudi. La compétition sert d'épreuve qualificative pour l'Euro de natation prévu dans six semaines à Saint-Denis (10-16 août).