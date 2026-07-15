Mollie O'Callaghan révèle avoir souffert de fractures de fatigue à la colonne vertébrale. La championne olympique du 200 m nage libre aux JO 2024 de Paris a dû mettre sa carrière sur pause. Maintenant, elle va mieux.

AFP Agence France-Presse

L'Australienne Mollie O'Callaghan, championne olympique du 200 m nage libre aux JO 2024 de Paris, a déclaré mercredi qu'on lui avait demandé le mois dernier de «cesser immédiatement la natation» en raison de fractures de fatigue au niveau de la colonne vertébrale, mais qu'elle avait depuis reçu le feu vert pour reprendre la compétition.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«Le mois dernier, on m'a annoncé que je ne pourrais pas participer aux sélections australiennes, aux Jeux du Commonwealth et aux Championnats panpacifiques. On m'a également demandé d'arrêter immédiatement la natation», a écrit la jeune femme de 22 ans sur son compte Instagram.

Oedème osseux au niveau lombaire

Les examens médicaux ont révélé des fractures de fatigue et un oedème osseux au niveau lombaire, a expliqué O'Callaghan, octuple championne olympique et double championne du monde (200 m). Ce diagnostic l'a conduite à consulter un spécialiste de la colonne vertébrale.

Après une «évaluation plus approfondie» à l'issue des sélections australiennes, O'Callaghan a déclaré avoir reçu l'autorisation de participer aux Jeux du Commonwealth qui débuteront le 23 juillet à Glasgow et aux Championnats panpacifiques, qui commenceront le 12 août à Irvine, en Californie.

Avant cette évaluation, O'Callaghan s'était tout de même alignée aux sélections où elle avait remporté les 100 et 200 m nage libre, établissant dans cette deuxième course le quatrième meilleur temps de l'histoire sur cette distance.