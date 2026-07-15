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Une championne olympique se confie
«On m'a demandé d'arrêter immédiatement la natation»

Mollie O'Callaghan révèle avoir souffert de fractures de fatigue à la colonne vertébrale. La championne olympique du 200 m nage libre aux JO 2024 de Paris a dû mettre sa carrière sur pause. Maintenant, elle va mieux.
Publié: il y a 53 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
L'Australienne va pouvoir reprendre la compétition.
Photo: IMAGO/Eibner
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AFP Agence France-Presse

L'Australienne Mollie O'Callaghan, championne olympique du 200 m nage libre aux JO 2024 de Paris, a déclaré mercredi qu'on lui avait demandé le mois dernier de «cesser immédiatement la natation» en raison de fractures de fatigue au niveau de la colonne vertébrale, mais qu'elle avait depuis reçu le feu vert pour reprendre la compétition.

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«Le mois dernier, on m'a annoncé que je ne pourrais pas participer aux sélections australiennes, aux Jeux du Commonwealth et aux Championnats panpacifiques. On m'a également demandé d'arrêter immédiatement la natation», a écrit la jeune femme de 22 ans sur son compte Instagram.

Oedème osseux au niveau lombaire

Les examens médicaux ont révélé des fractures de fatigue et un oedème osseux au niveau lombaire, a expliqué O'Callaghan, octuple championne olympique et double championne du monde (200 m). Ce diagnostic l'a conduite à consulter un spécialiste de la colonne vertébrale.

Après une «évaluation plus approfondie» à l'issue des sélections australiennes, O'Callaghan a déclaré avoir reçu l'autorisation de participer aux Jeux du Commonwealth qui débuteront le 23 juillet à Glasgow et aux Championnats panpacifiques, qui commenceront le 12 août à Irvine, en Californie.

Avant cette évaluation, O'Callaghan s'était tout de même alignée aux sélections où elle avait remporté les 100 et 200 m nage libre, établissant dans cette deuxième course le quatrième meilleur temps de l'histoire sur cette distance.

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