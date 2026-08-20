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«Un objectif qui me manque»
Tadej Pogacar veut entrer encore plus dans l'histoire du cyclisme grâce à la Vuelta

Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, s'élancera samedi depuis Monaco pour le Tour d'Espagne. À 27 ans, le Slovène vise la triple couronne des Grands Tours, un exploit rare dans l'histoire du cyclisme.
Publié: 21:23 heures
Tadej Pogacar peut encore un peu plus dans l'histoire du cyclisme ces prochains jours.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Quintuple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar sera samedi au départ du Tour d'Espagne. Il s'agit d'«un objectif qui manque» à sa carrière, a-t-il rappelé jeudi en conférence de presse.

«Le départ est très proche de chez moi, donc je suis impatient et j'espère que mes jambes seront bonnes», a expliqué le Slovène, qui réside à Monaco où se tiendra samedi la première étape, un contre-la-montre individuel de 9,4 kilomètres.

«Le Tour d'Espagne est un objectif qui manque dans ma carrière. Je vais donner le meilleur pour réussir à gagner. Remporter les trois grands Tours est un grand rêve depuis quelques années. C'est un grand objectif», a ajouté le coureur de 27 ans.

Vainqueur du Tour de France en 2020, 2021, 2024, 2025 et 2026, ainsi que du Tour d'Italie en 2024, Tadej Pogacar n'est plus revenu sur la Vuelta depuis 2019. Il avait alors fini troisième de la course, remportant trois étapes au passage.

«Il y a eu assez peu de temps depuis le Tour, mais je pense que c'était suffisamment de temps pour récupérer», a assuré le champion du monde, sacré le 26 juillet sur le Tour. «Ca fait longtemps que j'avais envie de refaire la Vuelta. On s'est assis en décembre et on a parlé de la possibilité de venir. La course commence ici à Monaco cette année et c'était le bon moment», a aussi expliqué Tadej Pogacar.

Pour imiter Chris Froome

En cas de succès le 13 septembre à Grenade, Tadej Pogacar deviendrait le neuvième coureur de l'histoire à compléter la trilogie des Grands Tours. Depuis 1995, année où la Vuelta a été placée derrière le Tour de France dans le calendrier, seul Chris Froome en 2017 a réussi à gagner les deux épreuves lors de la même année.

«Je ne crois pas que le Tour soit beaucoup plus dur. Il y a des talents incroyables sur la ligne de départ et ça va être une course très difficile. Je m'attends à ce que tout le monde soit au meilleur niveau», a prévenu le Slovène. «Je verrai comment est ma forme lors des premières étapes. J'aurai encore trois grandes courses au programme après le Tour d'Espagne avec les Championnats du monde, les Championnats d'Europe et le Tour de Lombardie. Je ne peux pas finir la Vuelta complètement détruit», a-t-il ajouté.

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