Le Tour de Romandie 2026 attire un plateau de star, avec en tête d'affiche Tadej Pogacar. Mais aussi de jeunes talents suisses, à l'instar de Robin Donzé, Jurassien de 22 ans à la découverte du World Tour.

«On ne fait pas la même course que Tadej Pogacar»

«On ne fait pas la même course que Tadej Pogacar»

Thomas Freiburghaus Journaliste

La superstar du peloton Tadej Pogacar n’est pas la seule attraction de ce Tour de Romandie 2026. Son compatriote Primoz Roglic – vainqueur de quatre Vuelta et un Giro notamment – est également très scruté par le public romand. Sans oublier le Français Lenny Martinez ou le jeune Allemand Florian Lipowitz. En bref, l’affiche est belle.

Mais le Tour de Romandie sert également aux Suisses, qui peuvent venir faire leurs dents. Cette année, le Jurassien Robin Donzé, de l’équipe Tudor, fait ses premiers pas. Le Franc-Montagnard de 22 ans est passé pro en 2026 et découvre le World Tour depuis le mois d'avril. Après avoir pris part à trois classiques (Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège), il dispute sur le TdR sa première course à étapes au plus haut niveau du cyclisme mondial.

Dans une échappée jeudi ou vendredi?

«Jusqu’ici, ça se passe bien, souffle-t-il juste après la première étape, dans la zone d'arrivée. Par rapport aux Ardennaises, c’était un peu plus tranquille aujourd’hui. Donc j’ai pu contrôler.» Mercredi, il a pris la 55e place de la première étape de Martigny (11’52 de retard sur «Pogi»), après avoir terminé 82e du prologue couru à Villars-sur-Glâne.

La découverte du très haut niveau, en somme, dans un rôle de jeune équipier. «Le but aujourd’hui, c’était de replacer les équipiers dans le bas de la bosse (ndlr: la montée sur Ovronnaz) et de finir tranquille», explique-t-il. Une mission remplie, même si l’autre Jurassien de Tudor, Yanis Voisard, n’a pas connu la meilleure ascension, gêné par «un point de côté». «L’objectif, c’est d’aider Yanis (Voisard). Et pourquoi pas essayer d’aller en échappée demain ou après-demain», se projette Robin Donzé pour la suite de la course.

«Tadej Pogacar roule pour gagner»

Le but principal, surtout, est d’emmagasiner un maximum d’expérience, dans une course forcément particulière pour un Romand. Plus tôt dans la semaine, le Jurassien avait confié à RFJ avoir souvent assisté aux étapes plus jeunes, quand celles-ci passaient proche de chez lui.

Désormais, Robin Donzé se frotte aux tout meilleurs sur la boucle romande. Et court dans le même peloton que le légendaire Tadej Pogacar. «On ne fait pas la même course que lui, sourit-il. Il roule pour gagner, nous on essaie de faire un Top 10.» Des réalisations différentes qui n’enlèvent rien aux premières fois des jeunes cyclistes suisses.