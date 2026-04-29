Tadej Pogacar a levé les bras sur la première étape du Tour de Romandie, mardi à Martigny. Le Slovène s'est emparé du maillot jaune et a salué ses parents, présents sur le parcours.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Mardi, Tadej Pogacar a continué son Tour de Romandie (l'épreuve comme le sens plus littéraire), allant cette-fois saluer les Martignerains. La première étape se déroulait en trois boucles, commençant et terminant par la ville du vent, en plus de passer deux fois par le centre.

Les locaux étaient très nombreux, dès la fin de la matinée, à s’être réunis sur la Place Centrale pour apercevoir le Slovène. Durant la présentation des équipes, Tadej Pogacar a déclaré vouloir viser la victoire d’étape, puis penser à la raclette, «pour le dessert».

Le soutien de ses parents

Sur la boucle, Tadej Pogacar a eu droit à un soutien un brin particulier. «Mes parents étaient sur la course. C’était chouette de les voir à chaque tour. Ça donne une motivation supplémentaire», sourit le Slovène après sa course.

Une motivation qui lui a notamment servi dans la montée sur Ovronnaz (8.9km à 9.8%), où tout devait se décider. Avant ça, son équipe avait gardé sous contrôle l’échappée, permettant au Slovène d’attaquer dès le début de la pente de ce col de troisième catégorie. «Sur la montée, j’ai mis une bonne vitesse, mais je n’ai pas réussi à lâcher Lenny (Martinez). Je ne voulais pas trop en mettre jusqu’en haut et exploser sur le plat, analyse-t-il après coup. On est passé à trois au sommet, c’était bon pour moi sur le plat, avec ce gros vent, on a bien collaboré.»

«Je me battrai pour garder le maillot jaune»

Accompagné de Lenny Martinez, Florian Lipowitz et Jørgen Nordhagen, Tadej Pogacar a été jusqu’au sprint, qu’il a remporté avec autorité. «Sur le sprint, j’ai mis la pression et j’ai voulu récompenser le bon et gros travail de mes équipiers. C’était une bonne journée», déclare-t-il simplement.

Le Slovène se montre satisfait de son état de forme, lui qui s’est testé dans sa première longue montée de la saison, après cinq classiques courues (pour quatre victoires) jusqu'ici en 2026. «C'était dur, bien sûr. C’est une grosse montée, raide. J’ai couru des courses avec des montées plus courtes. C’est nouveau cette saison, il est temps de se remettre aux plus grosses montées», se motive-t-il.

Après avoir pu apercevoir le maillot arc-en-ciel du champion du monde, le public romand verra donc Tadej Pogacar en jaune. «C’est bon d’avoir ce maillot. Je me battrai dur pour le garder». Personne n’en doute dans le peloton, ce même si «Pogi» s'est enfilé une raclette pour le dessert (spoiler: c'est très improbable).