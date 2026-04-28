DE
FR

L'homme en forme
Dorian Godon: «Aller chercher tous les maillots en 3km, c’est cool!»

Le Français Dorian Godon a dominé le prologue du Tour de Romandie. Il a notamment battu Tadej Pogacar et s'est emparé de tous les maillots... en 3.2km.
Publié: il y a 52 minutes
1/2
Dorian Godon a pris le maillot jaune lors du prologue du Tour de Romandie.
Photo: AFP
Thomas Freiburghaus
Thomas FreiburghausJournaliste

Pour la deuxième fois de l’année seulement, Tadej Pogacar a été battu. Mardi, le Slovène a terminé sixième du prologue du Tour de Romandie, à 7.17 secondes du vainqueur du jour: le rafraîchissant Dorian Godon.

Après la course, le Français ne s’est pas ému outre mesure d’avoir mis Tadej Pogacar dans son rétroviseur. «Ce n’est jamais simple de gagner sur le World Tour. Ce sont souvent les mêmes qui gagnent, a simplement déclaré le Val-de-Marnais. Après, ça reste un effort personnel. J’ai dû prendre bien plus de risques que lui dans les virages. Je suis un peu fou.»

Révélation du Tour de Romandie 2024

Cette année, Dorian Godon est entré dans la catégorie de ceux qui gagnent souvent sur le World Tour, puisqu’il a déjà signé une victoire d’étape sur Paris-Nice et deux sur le Tour de Catalogne. Une nouvelle tête d’affiche qui a percé sur le tard (il a 29 ans), la faute (si c'en est une) à des études de physio menées à bien. «J’ai pas mal privilégié les études, je n’ai pas fait le même volume. Là, ce sont mes plus belles années, j’ai plus de caisse. Chaque année, je progresse et j’espère continuer», explique le champion de France 2025 sur route.

À lire aussi
La Romandie a laissé une cicatrice à Tadej Pogačar
Tour de Romandie
Le Slovène est de retour
La Romandie a laissé une cicatrice à Tadej Pogačar
Comment le Tour de Romandie a attiré Tadej Pogacar
Deux visites en 2025
Comment le Tour de Romandie a attiré Tadej Pogacar

Il y a deux ans, Dorian Godon s’était déjà révélé sur le Tour de Romandie, remportant deux étapes. «C’était un déclic, mes deux premières victoires en World Tour. Depuis, il y en a eu d’autres. Je suis capable de belles choses, de performer à haut niveau», déclare-t-il.

Tous les maillots en trois kilomètres

Depuis le début de l'année, le natif du Val-de-Marne court pour Ineos, une équipe exposée et ambitieuse. «Tout le monde est content de moi. Je suis quelqu’un de simple dans la vie, ça s’est fait naturellement. Toute l’équipe me donne confiance. Dès les premières courses, ils étaient derrière moi et avaient conscience de mon potentiel», expose-t-il.

On en a vu l'étendue mardi, sur ce parcours nerveux de 3.2km à Villars-sur-Glâne. Le Français avait coché ce prologue depuis un moment déjà. «Dès que j’ai vu le parcours, j’ai un peu serré les fesses. Je n’aurai pas beaucoup d’opportunités au sprint, il y a beaucoup de montagnes», concède celui qui pourrait encore avoir une chance lors de la troisième étape. En attendant, il se satisfait de sa razzia du jour, maillot jaune sur les épaules: «Aller chercher tous les maillots distinctifs en ne faisant que 3km, c’est quand même cool!»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus