La Romandie a laissé une cicatrice à Tadej Pogačar

De retour en Suisse romande dix ans après une première expérience mouvementée, Tadej Pogačar débarque au Tour de Romandie avec une ambition claire: gagner.

Bastien Feller Journaliste Blick

Dix ans plus tard, Tadej Pogačar est de retour en Suisse romande. Une région que le coureur slovène apprécie, même s’il n’en garde pas uniquement de bons souvenirs. «Je me souviens bien de ma première course ici. C’était une belle course, mais j’avais beaucoup souffert. J’avais chuté assez lourdement et j’ai encore une cicatrice au tendon d’Achille à cause du plateau», explique en souriant le quadruple vainqueur du Tour de France, qui se rappelle d’une semaine compliquée sur le Tour du Pays de Vaud (6e place finale).

«Un jour, je suis même arrivé dernier, avec des problèmes d’estomac. Chaque journée apportait son lot de difficultés. J’avais tout de même réussi à terminer dans le top 10 lors de la dernière étape, donc j’étais content», ajoute le Slovène, qui garde malgré tout le souvenir d’une «belle région».

Première course à étapes de la saison

Dès ce mardi, le coureur du Team UAE aura à nouveau l’occasion de la parcourir puisqu’il a décidé de participer au 79e Tour de Romandie. Une épreuve avec laquelle il débutera sa saison des courses à étapes. «Je suis enthousiaste. Depuis les Strade Bianche jusqu’à Liège-Bastogne-Liège, il y a eu beaucoup de préparation ciblée pour chaque objectif. Maintenant, je me concentre sur les courses par étapes. Le Tour de Romandie est une bonne manière de commencer. Je ne l’ai jamais disputé auparavant, donc je me réjouis», sourit-il devant un attroupement de journalistes venus de toute la Suisse et même de Slovénie.

Et Tadej Pogačar ne se cache pas devant les micros et les stylos: il veut accrocher le Tour de Romandie à un palmarès déjà très bien rempli. «Je veux gagner chaque course à laquelle je participe», lance-t-il, admettant tout de même qu’un autre résultat ne serait pas la fin du monde. «J’attends avant tout de bonnes sensations. Profiter aussi de cette semaine avec l’équipe. Je veux retrouver le rythme, accumuler de l’expérience, avoir de bonnes jambes sur chaque étape et vérifier que le travail effectué jusque-là a porté ses fruits», énumère le Slovène, qui n’affrontera pas en Romandie la révélation Paul Seixas, qui a décidé de prendre quelques jours de repos.

Pas de duel au sommet avec Paul Seixas

«Il suit son programme et fait ce qu’il doit faire. Nous aurons encore beaucoup d’occasions de courir l’un contre l’autre à l’avenir», annonce Tadej Pogačar, qui sait que la concurrence sera tout de même importante. «Il y a beaucoup de grands noms. Je pense notamment à Primož Roglič. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas affrontés sur une course d’une semaine.»

Le favori de ce Tour de Romandie entre en scène ce mardi à Villars-sur-Glâne, avec au programme un court prologue de 3,2 kilomètres.