En démonstration, Tadej Pogacar fait coup double

Après une accélération de son coéquipier Isaac del Toro, le Slovène est parti seul à l'entrée de la Mongie, à un peu plus de 4 km du sommet du géant des Pyrénées. Il a été suivi à bonne distance par Jonas Vingegaard qui a progressivement perdu du temps pour terminer à 2'38 de son grand rival.
Au classement général, Tadej Pogacar a creusé un écart déjà conséquent. Le double champion du monde possède une marge de 2'42 sur Vingegaard et de 3'27 sur son coéquipier Isaac del Toro (3e). Remco Evenepoel est 4e à 3'30. Le Jurassien Yannis Voisard, 16e de l'étape à 8'21, pointe lui au 21e rang du général à 12'21.
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