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Steve Guerdat sur le podium
Tout va bien pour les cavaliers suisses aux Mondiaux

L'équipe de Suisse, portée par Steve Guerdat, disputera vendredi la finale de la Coupe des nations à Aix-la-Chapelle. Les cavaliers helvétiques, désormais 8es, visent une place pour les JO 2028.
Publié: il y a 42 minutes
Dynamix de Belheme semble avoir de bonnes jambes cette semaine!
Photo: imago/Bildbyran
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ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse disputera la finale de la Coupe des nations vendredi soir aux Mondiaux d'Aix-la-Chapelle. Son leader Steve Guerdat, désormais 3e du classement individuel, a une nouvelle fois maîtrisé son sujet jeudi.

Les cavaliers helvétiques ont assuré l'essentiel lors de la deuxième épreuve qualificative de saut d'obstacles. Les duos Steve Guerdat/Dynamix de Belheme, Martin Fuchs/Conner Jei et Gaëtan Joliat/Chelsea Z ont tous successivement signé un sans faute et permettent donc à la Suisse d'en rester à 10,49 points de pénalité.

La Suisse, qui est passée du 13e au 8e rang, n'accuse que 7,01 points de retard sur l'Allemagne, leader après cette deuxième manche qualificative, soit moins de deux perches. Son retard sur la 7e place, la dernière qualificative pour les JO 2028, n'est plus que de 0,85 point. Si les Etats-Unis, actuellement 2es et qualifiés d'office pour LA28, finissent dans le top 8, le 8e rang suffira.

Dans un mouchoir de poche

Sur le plan individuel, Steve Guerdat et Dynamix de Belheme, qui s'étaient parés d'argent aux JO de Paris 2024, ont poursuivi sur leur lancée de mercredi avec un deuxième parcours sans faute. Le Jurassien passe de la 5e à la 3e place provisoire avec 0,86 point, à égalité avec l'Allemand Daniel Deusser (Otello) et 0,6 point derrière l'Anglais Scott Brash (1er avec Hello Mango).

Gaëtan Joliat (32e, 4,61 points) et Martin Fuchs (39e, 5,02 points) sont aussi toujours dans le coup. Pour Jason Smith (96e) et Picobello, seule paire suisse à avoir commis une faute jeudi, il s'agit de se concentrer sur la finale de la Coupe des nations. Le cavalier d'origine écossaise a cumulé 13,66 points de pénalité et ne disputera pas la grande finale individuelle dimanche (top 60).

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