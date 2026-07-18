Le Tour de France franchit ce samedi 18 juillet le col du Haag, inédit dans l’histoire de la course. Tadej Pogacar, solide leader, vise à renforcer son avance lors de cette 14e étape montagneuse entre Mulhouse et Le Markstein Fellering.

Le Tour de France s'attaque à l'inédit col du Haag ce samedi

Le Tour de France s'attaque à l'inédit col du Haag ce samedi

AFP Agence France-Presse

Le peloton du Tour de France gravit samedi pour la première fois de son histoire le col du Haag, un chemin forestier aménagé en voie cyclable, au milieu d'un week-end montagneux où Tadej Pogacar pourrait assoir sa domination. Le maillot jaune slovène, qui possède 3 minutes et 36 secondes d'avance sur son rival danois Jonas Vingegaard et 4:06 sur le Belge Remco Evenepoel, a repéré le final de cette 14e étape, longue de 155 kilomètres entre Mulhouse et Le Markstein Fellering.

«Cette étape est, à mon avis, réservée aux leaders», estime Thierry Gouvenou, le traceur du Tour, qui considère que parmi les quatre cols à escalader, la «vraie difficulté, c'est le col du Haag» (11,2 km à 7,3%). Classée en première catégorie, cette ascension présente de nombreuses ruptures de pente propices à faire des écarts, d'autant plus que son sommet est placé à cinq kilomètres de l'arrivée.

Deux jours à presque 4000 m de dénivelé

Tom Pidcock, qui s'est replacé à la 4e place du général vendredi à la faveur d'une échappée fleuve, pourra-t-il tenir la roue des leaders? Il fera tout pour, afin de prouver que sa remontée n'était pas que passagère, et montrer qu'il faudra compter sur lui lors de la troisième semaine du Tour.

Une fois les 3800 mètres de dénivelé positif franchis samedi dans les Vosges, les 171 coureurs du Tour devront gravir 3950 mètres de dénivelé dimanche entre Champagnole et le plateau de Solaison dans les Alpes. Le départ de la 14e étape samedi sera donné de Mulhouse à 13h10 (réel à 13h30), pour une étape qui devrait se courir en majeure partie sous la pluie.