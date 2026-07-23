Yannis Voisard va-t-il conserver sa place dans le top 10?

Impressionnant depuis le début du Tour de France, Yannis Voisard est 10e au classement général à quatre étapes de l'arrivée à Paris. Le Jurassien va-t-il avoir les épaules et les jambes pour rester parmi les dix meilleurs?

Matthias Davet Journaliste Blick

Si le Tour de France mettait en place un maillot pour sa plus belle révélation, Yannis Voisard ferait clairement partie des nommés sur les Champs-Élysées. Depuis le début de la Grande Boucle, le Jurassien de l'équipe Tudor Pro Cycling impressionne par sa constance. À quatre étapes de l'arrivée à Paris, il pointe à la 10e place au classement général.

Et il ne faut absolument rien enlever à Yannis Voisard. Certes, les abandons de Jonas Vingegaard et Florian Lipowitz (chutes) lui ont permis de se faire une place parmi les dix meilleurs coureurs du Tour, mais il est surtout allé chercher ce classement tout seul, à la pédale. Bien souvent esseulé dans le groupe des meilleurs, il est l'un des derniers coureurs lâchés par le groupe des cadors.

Mieux, il sait parfois se mettre en évidence, comme lors de l'étape de dimanche dernier. Parti dans l'échappée, l'Ajoulot a finalement terminé 11e sur le plateau de Solaison, à seulement 2'22 du vainqueur Remco Evenepoel.

Les compliments de Julian Alaphilippe

Ne restent donc que 616 kilomètres qui le séparent de Paris et d'une place dans le top 10 de ce Tour de France. Ce qui serait un beau cadeau d'anniversaire pour celui qui fêtera ses 28 ans ce dimanche. Et, surtout, un exploit, puisqu'il est aligné pour la toute première fois sur cette compétition.

Même son coéquipier chez Tudor et double champion du monde, Julian Alaphilippe, est impressionné par le niveau du Suisse. «Je suis très content pour lui», nous confiait-il après sept étapes. Dans le Jura, sans doute qu'on l'est également. Le petit gars du coin pourrait être le premier représentant à croix blanche à accrocher le top 10 du Tour depuis Mathias Frank, 8e en 2015.

De beaux noms autour de lui

Mais avant d'y penser, il faudra surtout résister. Déjà, aux trois dernières étapes de montagne et à la double ascension de l'Alpe d'Huez, vendredi et samedi. Et, surtout, aux concurrents derrière lui, comme Ilan van Wilder et Richard Carapaz, qui pointent respectivement à 44 et 87 secondes du Jurassien. Le cinquième du dernier Tour de Suisse et le vainqueur du Giro (2019) sont à sa poursuite. Rien que ça.

Par contre, revenir sur le Français Jordan Jegat à la 9e place semble moins évident. Le coureur de Total Energies a réalisé une excellente opération lors de la 17e étape, mercredi. Il s'est glissé dans l'échappée et a repris plus de huit minutes au peloton des favoris – dans lequel était Yannis Voisard. Compliqué, donc, mais pas impossible quand on voit le niveau du Jurassien depuis le Grand Départ de Barcelone.