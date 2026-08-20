Ce samedi, la course Vouvry-Taney va vivre sa troisième édition. Parmi les participants, il y aura deux champions olympiques français: Martin Fourcade et Tony Estanguet.

Matthias Davet Journaliste Blick

Sur la ligne de départ de la course Vouvry-Taney ce samedi, il y aura un sextuple et un triple champion olympique. Pour sa troisième édition, la manifestation a en effet attiré les Français Martin Fourcade et Tony Estanguet. Le premier a brillé de longues années au plus haut niveau en biathlon, tandis que le second s'est illustré en canoë-kayak.

Comment se fait-il que ces immenses stars du sport international vont débarquer en Valais ce samedi? Tout part d'une amitié, celle qu'ils entretiennent avec Pierre Ducrey, président de la manifestation et également directeur des sports au CIO. À l'été 2021, ce dernier a perdu son frère dans un accident de montagne et, en son honneur, la course Vouvry-Taney a été remise sur pied.

Qu'est-ce que la course Vouvry-Taney? Relancée en 2024, Vouvry-Taney est une course qui relie le village valaisan au sublime lac de montagne. 8,6 km pour 1122 mètres de dénivelé, un effort certain pour les plus courageux. Cet événement rend hommage à Sébastien Ducrey, tragiquement décédé lors d'une balade à l'été 2021. Ses proches ont décidé de réaliser une course entre sa maison en plaine et son chalet, sur les rives du lac de Taney. Ce samedi aura lieu la troisième édition, qui devrait réunir environ 200 personnes. Relancée en 2024, Vouvry-Taney est une course qui relie le village valaisan au sublime lac de montagne. 8,6 km pour 1122 mètres de dénivelé, un effort certain pour les plus courageux. Cet événement rend hommage à Sébastien Ducrey, tragiquement décédé lors d'une balade à l'été 2021. Ses proches ont décidé de réaliser une course entre sa maison en plaine et son chalet, sur les rives du lac de Taney. Ce samedi aura lieu la troisième édition, qui devrait réunir environ 200 personnes. Plus

Et pour la troisième édition, Martin Fourcade et Tony Estanguet ont décidé de se mesurer aux 8,6 km du parcours, avec ses 1122 m de dénivelé. «On a tous été émus par la perte du frère de Pierre, explique l'ancien kayakiste. Cette année, j'ai enfin pu me libérer pour venir.» Il faut dire qu'il y a deux ans, lors de la première édition, Tony Estanguet avait d'autres chats à fouetter, en tant que président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024.

La beauté du lac de Taney

Le champion olympique de Sydney, Athènes et Londres se réjouit également de découvrir la région. «Pierre m'a souvent parlé de cet endroit et m'a montré des photos, détaille Tony Estanguet. Ça m'a motivé et, comme j'aime beaucoup la montagne, je me réjouis.» Par contre, contrairement à son ami Martin Fourcade, l'aspect sportif ne sera pas le même. «C'est mon pire ennemi, se marre l'ex-kayakiste. J'ai décliné la compétition et je me suis inscrit au walking.» Ce qui ne sera pas le cas du biathlète.

«Pourtant, j'ai un rapport assez étrange avec la compétition, avoue Martin Fourcade. J'en reste très proche mais je ne sais pas si l'effort violent m'attire encore. Je participe surtout à cette course avec une volonté de partage et de plaisir, pas de compétition.» Ce qui ne l'empêche pas de faire du sport tous les jours et le profil de la course entre Vouvry et le lac de Taney ne lui fait pas forcément peur.

Une première depuis les Jeux de Londres

Les deux hommes vont par contre enfiler un dossard pour la première fois depuis un petit moment. En 2024, Martin Fourcade avait participé, avec sa compagne, au «Marathon pour Tous» des Jeux olympiques de Paris. «C'était rassurant de me caler sur l'allure de quelqu'un d'autre, j'ai moins peur de replonger», rigole-t-il.

Quant à Tony Estanguet, il faut remonter à quatorze ans pour trouver trace d'un dossard à son nom. «C'était le 31 juillet 2012 (ndlr: aux Jeux de Londres). Je m'étais juré de ne jamais en remettre (rires). Clairement, j'ai fait une exception pour faire plaisir à Pierre.» Le rendez-vous est pris pour les deux hommes, samedi sur la ligne de départ à Vouvry.