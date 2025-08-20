Champion olympique sur 100 m, Noah Lyles sera présent à Athletissima ce mercredi. Le duel face à Kishane Thompson n'aura toutefois pas lieu, le Jamaïcain étant blessé.

Le sprinteur Noah Lyles est prêt pour Athletissima. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet

Les personnes ayant pris leur place pour assister au jubilé d'Athletissima ont sans doute été un poil déçues, lundi, lorsque la nouvelle est tombée. Blessé au tibia, le sprinteur jamaïcain Kishane Thompson a annoncé son forfait pour le meeting lausannois. Ainsi, le duel face à Noah Lyles n'aura pas lieu sur le tartan vaudois, alors que les deux hommes n'avaient été séparés que par cinq millièmes lors de la finale des derniers Jeux olympiques à Paris.

Ainsi, les deux sprinteurs les plus rapides du moment n'étaient pas non plus à côté, lors de la conférence de presse d'avant-meeting. Ce qui n'a pas empêché Noah Lyles de parler, de manière globale, de rivalités dans le monde du sport. Sans qu'elle soit directement mentionnée, la scène entre l'Américain et Kenny Bednarek lors des derniers trials était dans l'air. «Les rivalités sont super, mais il faut les faire correctement, souligne le champion olympique. Il doit y avoir une trame narrative et ne pas sortir de nulle part. Quand il y a 50 victoires à 3, on ne peut pas parler de rivalité. Il faut aller plus profondément que juste 'Ils vont s'affronter'.»

«Je suis fier de moi»

Sans savoir si ce duel face à Kishane Thompson aurait pu être décrit par ce terme, il n'aura en tout cas pas lieu à Lausanne. Un coup dur pour les organisateurs, puisque les deux hommes étaient à nouveau au coude à coude en Silésie le week-end dernier, avec un léger avantage pour le Jamaïcain. Lausanne aurait pu être l'occasion pour Noah Lyles de prendre sa revanche.

Surtout que l'Américain est en train de monter en puissance, lui qui s'était blessé plus tôt dans la saison. «Je suis super enthousiaste puisque, pour mon troisième 100 m de l'année, j'ai déjà réalisé 9"90, s'exclame-t-il. Je suis fier de moi et de mon équipe puisqu'on peut voir les progrès.» Noah Lyles, qui décrit cette saison comme «la plus sauvage et inattendue» de sa carrière est prêt à mettre le feu à la piste lausannoise. «Je suis prêt à continuer sur cette lancée», clame-t-il. Pour, évidemment, le plus grand plaisir du public.