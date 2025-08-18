Encore un forfait pour Athletissima!

Coup d'arrêt pour Dominic Lobalu
Photo: URS FLUEELER
ATS Agence télégraphique suisse
Lors d'un entraînement samedi à Saint-Gall, Lobalu a ressenti une douleur dans une cuisse. Une IRM a confirmé dimanche qu'il s'agissait d'une blessure musculaire, qui sera traitée ces prochains jours. L'objectif de Lobalu, champion d'Europe du 10'000 m, est d'être remis pour le Weltklasse de Zurich le 27 août et ensuite pour les Mondiaux de Tokyo à mi-septembre.
