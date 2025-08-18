DE
FR

Dominic Lobalu doit renoncer
Encore un forfait pour Athletissima!

Dominic Lobalu est forfait cette semaine pour Athletissima (5000 m) et les championnats de Suisse (1500 m). Il souffre d'une blessure musculaire, a indiqué son management.
Publié: 17:04 heures
Coup d'arrêt pour Dominic Lobalu
Photo: URS FLUEELER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lors d'un entraînement samedi à Saint-Gall, Lobalu a ressenti une douleur dans une cuisse. Une IRM a confirmé dimanche qu'il s'agissait d'une blessure musculaire, qui sera traitée ces prochains jours. L'objectif de Lobalu, champion d'Europe du 10'000 m, est d'être remis pour le Weltklasse de Zurich le 27 août et ensuite pour les Mondiaux de Tokyo à mi-septembre.

