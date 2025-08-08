DE
De nouveaux noms bien connus
Le plateau d'Athletissima s'étoffe encore

Athletissima, le meeting d'athlétisme à Lausanne, annonce un plateau de stars pour le 20 août. Salwa Eid Naser, détentrice du troisième meilleur temps sur 400 m, sera elle aussi présente.
Salwa Eid Naser sera à la Pontaise le 20 août.
Photo: Petr David Josek
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les organisateurs d'Athletissima ont quasiment bouclé leur plateau pour le meeting du 20 août à la Pontaise. Ils ont notamment annoncé vendredi la présence de Salwa Eid Naser sur 400 m.

L'athlète de Bahreïn détient la troisième meilleure performance de tous les temps sur le tour de piste en 48''14. La course sur le tour de piste, estampillé Diamond League, devrait être royale avec comme principales autres concurrentes la Néerlandaise Lieke Klaver et l’Américaine Isabella Whittaker.

Un plateau bien fourni

Le 5000 m sera aussi très dense. Le Suisse Dominic Lobalu, champion d’Europe du 10'000 m, se mesurera à une armada éthiopienne emmenée par Hagos Gebrhiwet (2e performer mondial de tous les temps) et aux Américains Grant Fisher, double médaillé de bronze olympique, et Graham Blanks, une des révélations de la saison pour ses débuts sur le circuit professionnel.

Sur le 100 m masculin, Courtney Lindsey, 2e des Trials américains en 9’’82, viendra défier son compatriote Noah Lyles et le Jamaïcain Kishane Thompson, déjà annoncés. Sur le 200 m féminin, l’Américaine McKenzie Long ainsi que la Dominicaine Marileydi Paulino complètent un plateau bien fourni.

