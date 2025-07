Un plateau de rêve pour les 50 ans d'Athletissima

La 50e édition d'Athletissima à Lausanne promet des duels spectaculaires. Les Suissesses Ditaji Kambundji et Audrey Werro se mesureront aux meilleures mondiales sur 100m haies et 800m féminin le 20 août.

Audrey Werro sera l'une des vedettes de la 50e édition d'Athletissima. Photo: Getty Images for European Athletic

Blick Sport

Athletissima annonce des plateaux somptueux sur 100m haies et le 800m féminin pour sa 50e édition le 20 août à Lausanne. Les stars suisses Ditaji Kambundji et Audrey Werro s’y mesureront notamment aux championnes olympiques Masai Russell (Etats-Unis) et Keely Hodgkinson (Grande-Bretagne).

La densité de ces deux épreuves sera exceptionnelle. Sur 100m haies, Ditaji Kambundji, vice- championne d’Europe, sera opposée également à la détentrice du record du monde Tobi Amusan (Nigéria), à la Jamaïcaine Ackera Nugent (déjà trois podiums en Wanda Diamond League en 2025) et à Nadine Visser (Pays-Bas), 4e des JO de Paris. Quant à Masai Russell, elle est la plus rapide de l’année avec ses 12’’17 signés à Miramar en Floride en début de saison.

Un prize money d'exception

Ce 100 m haies sera estampillé discipline Diamond League+ à Lausanne, c’est-à-dire que le «prize money» pour la gagnante sera doublé (à 20'000 dollars) et également largement revalorisé pour les suivantes.

Le 800 m rassemblera les deux athlètes les plus rapides de l’année, dans l’ordre Tsige Duguma (Ethiopie) et Georgia Hunter Bell (Grande-Bretagne), ainsi que la cinquième, qui n’est autre qu’Audrey Werro. La Suissesse, ambassadrice d’Athletissima, vient de remporter de très brillante manière le titre européen U23 en Norvège en réalisant 1’57’’42 après avoir mené la course de bout en bout, avec une large avance.

Ces trois jeunes femmes affronteront la championne olympique Keely Hodgkinson, qui n’a pas encore couru cette année et dont le retour est très attendu. Également au départ, sa compatriote britannique Jemma Reekie, qui compte quatre succès en WDL à ce jour.

Un meeting encore une fois à guichets fermés

Athletissima se tiendra une semaine avant la finale de la Wanda Diamond League à Zurich, pour laquelle il reste de nombreuses places à prendre dans les deux disciplines annoncées. C’est le gage de chaudes batailles.

Les organisateurs lausannois annonceront de nouvelles stars ces prochaines semaines. Pour rappel, le meeting se tiendra à guichets fermés.