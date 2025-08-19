Pour la première fois de sa carrière, Audrey Werro a participé à une conférence de presse en Diamond League. Une preuve de plus que, en marge d'Athletissima, la Fribourgeoise fait partie du gratin du 800 m mondial.

Audrey Werro, dans la cour des grandes du 800 m

Audrey Werro était présente à la conférence de presse d'Athletissima. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

«Merci pour la question.» Cette petite phrase, anodine, démontre bien qu'Audrey Werro est encore nouvelle dans l'exercice de la conférence de presse. À chaque fois qu'un journaliste reposait le micro, la Fribourgeoise le remerciait pour sa question, avec une sincérité qui tranchait dans un univers souvent formaté.

Mercredi, sur la piste de la Pontaise, la spécialiste du 800 m ne fera toutefois pas de politesses à ses adversaires. Le but: prendre du plaisir, mais pas que. «Ce sera une course rapide et c'est ce que j'attendais, afin de réaliser un bon temps», sourit Audrey Werro. Dans sa ligne de mire, il n'y aura sans doute pas Keely Hodgkinson, championne olympique et valant 1'54"61 sur les deux tours de piste, bien trop rapide. Par contre, le record de Suisse qu'elle détient (1'57"25) pourrait bien tomber à Lausanne. «Je vise un record personnel sur cette fin de saison et je pense être capable de l'atteindre, lâche-t-elle. C'est dans mes cordes de passer en dessous des 1'57.»

Le déclic cette saison

Une performance qui permettrait à la Fribourgeoise de faire encore plus sa place parmi les meilleures, elle qui est déjà la 8e performeuse de la saison sur sa discipline de prédilection. «J'ai fait un grand pas en avant au niveau du circuit international et je commence à me rendre compte que je fais partie du plus haut niveau mondial», admet-elle.

Un changement qui a d'ailleurs eu lieu cette année, selon elle. «J'ai eu le déclic cette saison, lorsque j'ai commencé à enchaîner les courses au niveau Gold ou Diamond League, se souvient-elle. C'est là que je me suis vraiment dit que j'entrais dans la cour des grandes.»

Bientôt sur 400 m?

Des événements qui ont également forgé la personne au-delà de l'athlète. «Je sentais que j'avais besoin d'enchaîner les courses et sortir de ma zone de confort, explique Audrey Werro. C'est ce qui me manquait.»

Ce manque comblé, la pensionnaire du CA Belfaux s'apprête à enflammer la piste d'Athletissima. «C'est toujours une joie de pouvoir courir sur le sol suisse, sourit-elle. Je me sens en forme et je me réjouis de reprendre les courses sur 800 m.» Car il y a une semaine, elle a choqué le monde de l'athlétisme suisse en décrochant le record de Suisse U23 sur… 400 m (51"03), chez elle à Fribourg. «Ça montre qu'on s'est bien entraîné ces dernières semaines», lâche Audrey Werro, qui promet, pour le moment, de se concentrer sur le double tour de piste.