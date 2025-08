Altercation entre deux superstars mondiales du sprint

D'abord la provocation, puis la bousculade et enfin un échange de mots devant la caméra. Noah Lyles et Kenny Bednarek s'affrontent au bout du 200m des championnats américains d'athlétisme.

1/8 Cette bousculade a mis le feu aux poudres entre Noah Lyles et Kenny Bednarek. Photo: keystone-sda.ch

Marco Pescio

Les championnats américains d’athlétisme ont offert un véritable spectacle lors de la course de 200 mètres. Les deux stars Noah Lyles (28 ans) et Kenny Bednarek (26 ans) ont mis en scène leur rivalité dans un drame en plusieurs actes. Tout commence par le volet sportif. Lyles dépasse son adversaire dans les tout derniers mètres grâce à un sprint final fulgurant, remportant la course de manière spectaculaire. Jusqu’ici, tout va bien – et le show est au rendez-vous.

Mais Lyles enchaîne aussitôt avec la scène suivante. Au moment où il dépasse Bednarek, il se retourne volontairement vers lui dans un geste de provocation, comme pour lui rappeler qui est le patron à Eugene (Oregon). Bednarek n’apprécie évidemment pas et dans la phase de décélération, il bouscule son concurrent, qui trébuche légèrement, se retourne et lève théâtralement les bras. L’altercation atteint alors son sommet. Ou peut-être pas encore… car après un premier échange verbal, la dispute se poursuit devant les caméras de NBC. «Si t’as un problème, j’attends ton appel», lance Bednarek au vainqueur. Ce à quoi ce dernier répond: «Tu sais quoi? T’as raison. Parlons-en après».

«Ce n’est pas un comportement respectable»

Finalement, les deux hommes se serrent la main. Mais Bednarek a encore des choses à dire à la télévision: « Ce genre de geste, on ne me le fait pas. Je ne fais pas ça moi-même. Ce n’est pas un comportement respectable. Cela dit, je dois lui reconnaître une chose: il a été le meilleur aujourd’hui».

Lyles, de son côté, refuse de commenter davantage l’incident, «sur les conseils de son entraîneur». Bednarek, lui, évoque des tensions plus anciennes: «Il y a des choses personnelles qu’on va devoir régler». Lyles, silencieux sur ce point, préfère parler de sa saison difficile, marquée par une blessure. Et glisse au passage une petite pique à ses concurrents: «Si vous ne pouvez pas me battre maintenant, vous ne me battrez jamais».

Des ennuis sur et en dehors de la piste

Le drame d’Eugene ne concerne pas que les hommes. Chez les femmes aussi, l’ambiance est tendue. La championne du monde du 100 mètres Sha’Carri Richardson (25 ans) vit une semaine noire. Après avoir fait les gros titres en raison de son arrestation à la suite d’une altercation avec son compagnon Christian Coleman (29 ans), elle échoue à se qualifier pour la finale du 200 mètres… pour un centième de seconde seulement.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Selon la police, Richardson aurait agressé physiquement Coleman à l’aéroport de Seattle, quelques jours avant les championnats. Elle l’aurait poussé à plusieurs reprises et lui aurait lancé un casque audio. Elle a été brièvement arrêtée. Coleman, quant à lui, a refusé de coopérer avec les enquêteurs, déclarant ne pas vouloir être considéré comme une «victime».