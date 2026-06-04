Nicolas Lunven remporte sa troisième Solitaire du Figaro au Havre, devenant l'un des rares triples vainqueurs. La course, marquée par huit abandons, s'est conclue après des conditions météo imprévisibles.

Le navigateur français Nicolas Lunven (PRB), sixième du dernier Vendée Globe, a remporté dans la nuit de mercredi à jeudi au Havre (Seine-Maritime) sa troisième Solitaire du Figaro. Cette course à rebondissements a été marquée par de nombreux abandons.

Abandon du leader

Nicolas Lunven était deuxième du classement général après les deux premières étapes, mais l'abandon mercredi matin de Tom Dolan (Kingspan), échoué à proximité de l'île de Sein, lui a permis de prendre la place de leader.

Cinquième entre Perros Guirec et Vigo, deuxième entre l'Espagne et Pornichet, le vétéran s'est glissé à la quatrième place de cette ultime étape lors d'un sprint final groupé au Havre, remporté par Paul Morvan (Foricher - French Touch). «Je me suis dit que je n'allais pas baisser les bras et que je n'allais pas regarder les autres faire, donc je me suis battu un peu comme un lion», a déclaré Lunven, déjà victorieux en 2009 et 2017.

Au classement général, Lunven devance de 29 minutes et 7 secondes Alexis Thomas (Wings Of The Ocean) et de 46 minutes et 1 seconde Paul Morvan. Cette dernière étape a été marquée par de nombreux changements de météo complexes, huit abandons et un démâtage.

Grâce à sa victoire, Nicolas Lunven entre dans le cercle fermé des triples vainqueurs de la course, qui en était à sa 57e édition. Il rejoint Philippe Poupon (1982, 1985 et 1995), Michel Desjoyeaux (1992, 1998 et 2007), Jean Le Cam (1994, 1996 et 1999), Jérémie Beyou (2005, 2011 et 2014) et Yann Eliès (2012, 2013 et 2015).