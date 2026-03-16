L'écurie de Tom Lüthi frappée par une terrible nouvelle

Tom Lüthi est en deuil après la mort de son collègue Roberto Lunadei, victime d’un accident en Italie. L'équipe allemande IntactGP, pour laquelle travaille le Suisse, est sous le choc.

Matthias Dubach

C'est une nouvelle choc pour le championnat du monde de moto – et surtout pour l'équipe Moto2 IntactGP. Le mécanicien Roberto Lunadei est décédé à l'âge de 42 ans dans un grave accident de la route dans son pays natal, l'Italie. Selon les médias locaux, Roberto Lunadei circulait à moto lorsqu'une collision avec une voiture s'est produite dans l'arrière-pays de Rimini. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer.

L'Italien travaillait en championnat du monde pour l'écurie IntactGP, basée à Memmingen, en Allemagne. Il faisait partie de l'équipe des mécaniciens du jeune talent australien Senna Agius, âgé de 20 ans.

Tom Lüthi et le mécanicien travaillaient en étroite collaboration

L'ancien champion du monde Tom Lüthi, âgé de 39 ans, travaille lui aussi pour la même équipe. Le Bernois est le mentor et l'entraîneur de Senna Agius ainsi que du deuxième pilote de l'équipe, l'Espagnol Manuel Gonzalez, âgé de 23 ans. Pour Tom Lüthi aussi, la nouvelle de ce tragique accident est un immense choc. «Je ne vais pas très bien, c'est une succession de hauts et de bas. Nous avons travaillé en étroite collaboration», confie-t-il à Blick.

Il y a à peine deux semaines, l'équipe composée de Tom Lüthi, Roberto Lunadei et leurs collègues se réjouissait encore d'un début de saison tonitruant. Senna Agius avait décroché la pole position et Manuel Gonzalez avait remporté le Grand Prix de Thaïlande. Mais désormais, au lieu de se réjouir du prochain Grand Prix, prévu le 22 mars au Brésil, l'écurie – actuelle leader du championnat du monde par équipes – doit se rendre en Amérique du Sud avec l'immense tristesse de savoir qu'une place restera vide au sein de l'équipe.

Une grande perte pour une petite équipe

Il faut savoir que la taille d'une équipe en Moto2 n'est pas comparable à celle des grandes structures que l'on connaît en MotoGP ou en Formule 1. En Moto2, seule une poignée de personnes travaille autour des deux pilotes. Les liens entre les membres de l'équipe sont donc particulièrement étroits. On se retrouve à l'hôtel dès le petit déjeuner, on dîne ensemble le soir et, lors des longs déplacements à l'étranger, on forme un groupe soudé. On plaisante, on rit et on partage tout, surtout lorsque, comme IntactGP, les résultats sont au rendez-vous. En 2025, les deux pilotes de l'équipe ont remporté six Grands Prix.

Sur Instagram, l'équipe écrit: «Nous ne pouvons pas et ne voulons pas croire que notre cher membre de l'équipe nous a quittés bien trop tôt. 'Roby' ou 'Luna', comme nous l'appelions, nous a rejoints en 2024. Il n'était pas seulement un mécanicien exceptionnel, mais aussi une personne au cœur immense».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Comme Roberto Lunadei avait également travaillé par le passé en championnat du monde pour plusieurs équipes italiennes, la tristesse est grande dans tout le paddock. L'actuel pilote MotoGP Enea Bastianini avait d'ailleurs remporté le titre Moto2 en 2022 avec Roberto Lunadei comme mécanicien. Sur Instagram, il lui a rendu hommage dans une story: «Ciao Robi, les mots me manquent. Repose en paix».