De nouveaux détails révélés
Noah Dettwiler va mieux, mais il avait des blessures «cachées»

Noah Dettwiler fait des progrès après son grave accident. De nouveaux examens effectués en Suisse révèlent toutefois des blessures supplémentaires. Son manager David Kriech fait le point sur la guérison du pilote Moto3 de 20 ans.
10:07 heures
D'autres blessures ont été constatées chez Noah Dettwiler.
Noah Dettwiler continue de se battre pour revenir après son grave accident. Le jeune pilote suisse de 20 ans a été rapatrié en Suisse jeudi dernier pour y subir de nouveaux examens. Son manager, David Kriech, a donné des nouvelles précises de son état.

«Il va bien, compte tenu des circonstances. Lundi, il sera opéré de la jambe, comme prévu», explique-t-il dans l’émission alémanique Sportpanorama. Mais les derniers examens ont révélé d’autres lésions. «Nous savions déjà qu’il souffrait d’une déchirure au niveau du cou. Les nouveaux scanners montrent que c’est un peu plus grave.» Heureusement, une intervention chirurgicale ne semble pas nécessaire. «Pour stabiliser la zone, il devra porter une minerve pendant deux à trois mois.»

Le manager évoque aussi de nouvelles complications: «Il y a effectivement d’autres blessures, notamment au genou. Comme la jambe était immobilisée jusqu’à présent, elles n’étaient pas visibles. Nous saurons lundi si une opération est nécessaire.»

Malgré ces mauvaises nouvelles, la confiance reste de mise. L’état de Noah Dettwiler s’est rapidement amélioré, au point de surprendre ses proches. «C’est presque un miracle», reconnaît David Kriech. Mais la route vers un rétablissement complet sera encore longue. «Il faudra du temps et beaucoup de patience», conclut-il.

Le crash laisse des traces dans le paddock

Dans le paddock du GP du Portugal, tout le monde pense à lui. A sa place se trouve sa moto, sur laquelle sont inscrits des vœux de bon rétablissement pour lui et pour José Antonio Rueda, lui aussi victime d'un crash.

Son coéquipier Scott Ogden portait les numéros des deux pilotes accidentés sur son casque lors de la course.

Le conseiller de Noah Dettwiler, Tom Lüthi, rapporte sur place à SRF: «Son accident a secoué tout le monde, c'est clair». Mais sa rapide guérison fait du bien: «On ressent un énorme soulagement dans le paddock».

