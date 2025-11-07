DE
«Vous lui avez sauvé la vie»
La sœur de Noah Dettwiler publie un message plein d'émotion

Noah Dettwiler est de retour en Suisse après sa grave chute en Malaisie. Sa sœur Noëlle a partagé sur Instagram un message émouvant sur les jours difficiles qu’ils ont traversés.
Publié: 19:06 heures
Noëlle Dettwiller accompagne souvent son frère Noah aux courses.
Photo: Freshfocus
Ramona Bieri

La famille Dettwiler traverse une période éprouvante. Il y a une dizaine de jours, Noah Dettwiler a été violemment percuté lors du tour de chauffe de la course Moto3 en Malaisie, se battant soudain non plus contre le chrono, mais pour sa vie.

Le pilote a subi plusieurs arrêts cardiaques et perdu beaucoup de sang. Sa rate et ses poumons ont été touchés, s’ajoutant à une fracture ouverte de la jambe. Son état était critique. Mais il a remporté ce combat: au bout de trois jours, ses jours n’étaient plus en danger et son état s’améliorait plus rapidement que prévu par les médecins. Le monde du sport automobile a pu respirer avec la famille Dettwiler.

Après le crash, ses parents et sa sœur se sont rendus immédiatement en Malaisie pour soutenir Noah. Noëlle Dettwiler a publié des mots touchants sur Instagram. «Les 11 derniers jours ont été vraiment difficiles», écrit-elle en légende d’une photo la montrant avec son frère. «Mais nous sommes infiniment reconnaissants que Noah soit sur la voie de la guérison et que son état se soit amélioré si rapidement».

Le soulagement est palpable dans ses mots. «Les mots nous manquent pour exprimer à quel point nous sommes reconnaissants pour tout», poursuit-elle, adressant un grand merci à tous ceux qui ont été là pour son frère dans les heures suivant l’accident, des premiers intervenants sur le circuit aux médecins à l’hôpital: «Vous avez tous sauvé la vie de Noah ».

D’innombrables messages de soutien

Noëlle Dettwiler cite également nommément des personnes importantes, dont son ex-petit ami Tom Lüthi. Bien qu’ils ne soient plus en couple, il a soutenu la famille et était présent sur place, témoin du crash. «C’était dur d’être assis devant la salle d’opération et de simplement attendre», raconte-t-il à Blick. «Mais les médecins ont été très utiles, ils sont sortis à plusieurs reprises pour expliquer la situation».

Les remerciements de la famille Dettwiler s’étendent au-delà de l’entourage immédiat. «Pour conclure, nous souhaitons remercier tout le monde pour le soutien, l’aide, l’amour et les messages amicaux que nous avons reçus», écrit Noëlle Dettwiler. «Sans toutes ces personnes merveilleuses, nous n’aurions pas pu y arriver».

Jeudi, Noah Dettwiler a été rapatrié en Suisse par avion. Il subira d’abord l’opération de la jambe qui n’a pas encore été effectuée, avant de commencer sa rééducation

