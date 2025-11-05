Les médecins traitants en Malaisie ont donné leur feu vert pour le rapatriement du pilote Moto3 Noah Dettwiler. Une équipe de la Rega a rendu visite à Noah Dettwiler à l'hôpital de Kuala Lumpur afin de préparer son transport médical. Le vol est prévu pour jeudi, l'arrivée à Zurich est prévue en fin de soirée. Noah Dettwiler sera ensuite directement transporté à l'hôpital, où il subira une opération de la jambe qui n'a pas encore été effectuée. Suivra ensuite une phase de rééducation.
Les médecins lui ont sauvé la vie
Avant le départ de la course Moto3 à Sepang, le 26 octobre, Noah Dettwiler roulait lentement en bordure de piste pendant le tour de chauffe. Le champion du monde espagnol José Antonio Rueda n'a pas vu son adversaire et a percuté de plein fouet l'arrière de la moto du Suisse, qui a subi plusieurs arrêts cardiaques. Les médecins ont sauvé la vie du jeune homme de 20 ans grâce à des opérations d'urgence. José Antonio Rueda avait également subi un arrêt cardiaque.