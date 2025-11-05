DE
FR

Médecins héroïques
Après son terrible accident, Noah Dettwiler est prêt à être rapatrié

Noah Dettwiler, gravement accidenté il y a dix jours, peut être rapatrié en Suisse. Comme l'a annoncé mercredi son management, l'état de santé du Soleurois de 20 ans s'est amélioré ces derniers jours.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
Partager
Écouter
Noah Dettwiler peut être rapatrié en Suisse
Photo: ALEJANDRO GARCIA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les médecins traitants en Malaisie ont donné leur feu vert pour le rapatriement du pilote Moto3 Noah Dettwiler. Une équipe de la Rega a rendu visite à Noah Dettwiler à l'hôpital de Kuala Lumpur afin de préparer son transport médical. Le vol est prévu pour jeudi, l'arrivée à Zurich est prévue en fin de soirée. Noah Dettwiler sera ensuite directement transporté à l'hôpital, où il subira une opération de la jambe qui n'a pas encore été effectuée. Suivra ensuite une phase de rééducation.

Les médecins lui ont sauvé la vie

Avant le départ de la course Moto3 à Sepang, le 26 octobre, Noah Dettwiler roulait lentement en bordure de piste pendant le tour de chauffe. Le champion du monde espagnol José Antonio Rueda n'a pas vu son adversaire et a percuté de plein fouet l'arrière de la moto du Suisse, qui a subi plusieurs arrêts cardiaques. Les médecins ont sauvé la vie du jeune homme de 20 ans grâce à des opérations d'urgence. José Antonio Rueda avait également subi un arrêt cardiaque.

À lire aussi sur le motocycliste suisse
Le beau geste de Paolo Simoncelli pour Noah Dettwiler
«Nous t'attendons!»
Le beau geste de Paolo Simoncelli pour Noah Dettwiler
Un pilote a tenté de sauver Noah Dettwiler de l’accident
Avec vidéo
Un geste désespéré
Un pilote a tenté de sauver Noah Dettwiler de l’accident
Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus