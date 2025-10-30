DE
FR

«Nous t'attendons!»
Le beau geste de Paolo Simoncelli pour Noah Dettwiler

Alors que Noah Dettwiler se bat encore pour retrouver la santé après son terrible accident à Sepang, l’écurie SIC58 lui a réservé sa place pour 2026. Un geste fort de Paolo Simoncelli, symbole d’espoir et de fidélité dans le paddock.
Publié: il y a 10 minutes
Partager
Écouter
1/6
Paolo Simoncelli, chef de l'équipe SIC58, promet à Noah Dettwiler une place future dans son équipe.
Photo: Getty Images
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Pascal Keusch et Matthias Dubach

Entre dimanche et mercredi, le monde du MotoGP a retenu son souffle. Noah Dettwiler, 20 ans, a été victime d’un grave accident lors du tour de reconnaissance précédant le départ du Grand Prix de Malaisie. Sa vie a un temps été menacée avant que l’alerte ne soit levée mercredi: son état s’est stabilisé et n’est plus critique.

Jeudi, une autre nouvelle encourageante a circulé à propos de l’avenir du jeune pilote suisse. L’écurie Moto3 SIC58 lui a réservé une place pour la saison prochaine. Son directeur, Paolo Simoncelli, a écrit dans son blog:
«Comme vous le savez, Noah Dettwiler a été impliqué dans un grave accident lors du Grand Prix de Sepang. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il sera — nous en sommes convaincus — notre futur pilote aux côtés d’O’Gorman».

Plus sur le sport
Un pilote a tenté de sauver Noah Dettwiler de l’accident
Avec vidéo
Un geste désespéré
Un pilote a tenté de sauver Noah Dettwiler de l’accident
Un changement de règle a-t-il été fatal à Noah Dettwiler?
«On en paie le prix»
Un changement de règle a-t-il été fatal à Noah Dettwiler?

«L’équipe t’attend»

Simoncelli a fondé l’équipe SIC58 en hommage à son fils Marco, disparu il y a quatorze ans sur ce même circuit de Sepang, lors d’une course de MotoGP.

Pour l’heure, la priorité reste le rétablissement complet de Dettwiler. Le jeune Suisse se trouve toujours en soins intensifs à Kuala Lumpur. La question de son retour sur une moto ne se pose évidemment pas encore. Malgré tout, Simoncelli lui a adressé un message d’encouragement: «N’abandonne pas, Noah! L’équipe t’attend».

L’accord entre les deux parties avait en réalité été conclu avant l’accident. «Nous devions nous rencontrer prochainement pour apposer les dernières signatures», explique Simoncelli. Le nouveau manager de Dettwiler, Daniele Camuso, confirme l’information à Blick: «L’annonce officielle devait avoir lieu ce vendredi à Cattolica, la ville natale des Simoncelli, près de Rimini. Cela n’a évidemment pas été possible dans ces circonstances. Mais c’est une bonne chose que la nouvelle ait tout de même été rendue publique et surtout que Noah aille mieux, compte tenu de la gravité de l’accident. »

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus