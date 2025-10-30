Le beau geste de Paolo Simoncelli pour Noah Dettwiler

Alors que Noah Dettwiler se bat encore pour retrouver la santé après son terrible accident à Sepang, l’écurie SIC58 lui a réservé sa place pour 2026. Un geste fort de Paolo Simoncelli, symbole d’espoir et de fidélité dans le paddock.

1/6 Paolo Simoncelli, chef de l'équipe SIC58, promet à Noah Dettwiler une place future dans son équipe. Photo: Getty Images

Pascal Keusch et Matthias Dubach

Entre dimanche et mercredi, le monde du MotoGP a retenu son souffle. Noah Dettwiler, 20 ans, a été victime d’un grave accident lors du tour de reconnaissance précédant le départ du Grand Prix de Malaisie. Sa vie a un temps été menacée avant que l’alerte ne soit levée mercredi: son état s’est stabilisé et n’est plus critique.

Jeudi, une autre nouvelle encourageante a circulé à propos de l’avenir du jeune pilote suisse. L’écurie Moto3 SIC58 lui a réservé une place pour la saison prochaine. Son directeur, Paolo Simoncelli, a écrit dans son blog:

«Comme vous le savez, Noah Dettwiler a été impliqué dans un grave accident lors du Grand Prix de Sepang. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il sera — nous en sommes convaincus — notre futur pilote aux côtés d’O’Gorman».

«L’équipe t’attend»

Simoncelli a fondé l’équipe SIC58 en hommage à son fils Marco, disparu il y a quatorze ans sur ce même circuit de Sepang, lors d’une course de MotoGP.

Pour l’heure, la priorité reste le rétablissement complet de Dettwiler. Le jeune Suisse se trouve toujours en soins intensifs à Kuala Lumpur. La question de son retour sur une moto ne se pose évidemment pas encore. Malgré tout, Simoncelli lui a adressé un message d’encouragement: «N’abandonne pas, Noah! L’équipe t’attend».

L’accord entre les deux parties avait en réalité été conclu avant l’accident. «Nous devions nous rencontrer prochainement pour apposer les dernières signatures», explique Simoncelli. Le nouveau manager de Dettwiler, Daniele Camuso, confirme l’information à Blick: «L’annonce officielle devait avoir lieu ce vendredi à Cattolica, la ville natale des Simoncelli, près de Rimini. Cela n’a évidemment pas été possible dans ces circonstances. Mais c’est une bonne chose que la nouvelle ait tout de même été rendue publique et surtout que Noah aille mieux, compte tenu de la gravité de l’accident. »