«On en paie le prix»
Un changement de règle a-t-il été fatal à Noah Dettwiler?

Après l’accident de Noah Dettwiler lors du tour de reconnaissance, la suppression du warm-up fait débat. Plusieurs voix dénoncent une décision dangereuse pour les jeunes pilotes des petites catégories.
Publié: 20:57 heures
|
Dernière mise à jour: 20:59 heures
Écouter
1/5
Le peloton de Moto3 au départ du GP. Sans warm-up, les pilotes inexpérimentés n'ont pas la possibilité de tester leurs machines le jour de la course.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Matthias Dubach

La colère se mêle à l’inquiétude autour de Noah Dettwiler, 20 ans. Dans le paddock, beaucoup estiment que le crash survenu lors du tour de reconnaissance aurait pu être évité si la séance de warm-up, supprimée depuis 2024, avait encore lieu le matin avant la course.

Pour Alex Hofmann, ancien pilote de Grand Prix et aujourd’hui consultant pour ServusTV, la conclusion s’est imposée d’elle-même dès la collision entre Jose Antonio Rueda et le Suisse. Son message posté sur les réseaux sociaux a été largement approuvé dans le milieu.

Hofmann dénonce une erreur prévisible

L’Allemand plaide pour le retour de la séance d’échauffement dans les petites catégories du championnat du monde, supprimée au profit d’une parade de pilotes en MotoGP.

«J’avais un mauvais pressentiment dès cette décision. Aujourd’hui, on en paie le prix», déplore Hofmann. «Dans les petites catégories, les pilotes comme les mécaniciens sont souvent jeunes et encore peu expérimentés. Un warm-up leur permettrait d’aborder la course plus sereinement. Après avoir travaillé sur la moto le samedi, ils pourraient la tester une dernière fois sans pression.»

Aegerter, plus réservé

Sans cette séance, le tour de reconnaissance — du box jusqu’à la grille de départ — devient dangereux. Ces quelques kilomètres sont la seule occasion pour les pilotes de reprendre leurs repères avant le départ du Grand Prix. Hofmann pense que Dettwiler a pu rencontrer un problème technique au moment d’accélérer pour la première fois: «On le voit regarder vers le bas. Peut-être qu’un voyant s’est allumé, ou que Rueda a été distrait par son écran. C’est un enchaînement extrêmement malheureux». Pour l'Allemand, il est clair qu'avec un warm-up, le risque serait réduit que les jeunes pilotes de Moto3 arrivent sur la grille quasiment à la vitesse de course.

Noah Dettwiler est brutalement renversé lors du tour de chauffe
0:32
Crash violent en Malaisie:Noah Dettwiler est brutalement renversé lors du tour de chauffe

Dominique Aegerter, pilote expérimenté, nuance toutefois: «On peut effectivement vérifier certaines choses pendant le warm-up. Mais le dimanche matin, il fait souvent froid, et cela peut aussi créer des dangers. Malheureusement, le risque zéro n’existe pas».

