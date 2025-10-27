Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

L'inquiétude continue pour Noah Dettwiler, au lendemain de son terrible accident en Malaisie. Selon le médecin-chef de la MotoGP, le pilote de 20 ans est stable, mais son état reste grave. Entre-temps, sa famille est arrivée à Kuala Lumpur pour le soutenir.

Le médecin-chef de la MotoGP donne des nouvelles de Noah Dettwiler

L'angoisse pour Noah Dettwiler se poursuit: le pilote est aux soins intensifs dans un état stable mais grave. Photo: Waldemar Da Rin

Matthias Dubach

Au lendemain de l'accident dévastateur sur le circuit du GP de Malaisie, le monde de la moto continue de craindre pour Noah Dettwiler (20 ans). Les nouvelles venant de l'hôpital de Kuala Lumpur donnent toutefois un petit peu de courage: «Noah est stable, mais son état demeure critique», a déclaré Angel Charte, médecin-chef espagnol de la MotoGP, au journal sportif «As». Ses propos confirment les informations publiées par Blick. Angel Charte a rencontré le journaliste à l’aéroport, où il a donné un aperçu du traitement du coureur suisse après sa chute sévère.

«Les opérations l'ont stabilisé, mais il est toujours dans un état critique», assure Angel Charte. Le pilote soleurois est sous assistance respiratoire à faible intensité. Selon le médecin, les principaux problèmes sont la pression intracrânienne fluctuante et la tachycardie, soit une fréquence cardiaque élevée. Lors de l’opération d’urgence dimanche, sa rate gravement endommagée a été retirée. Aucune autre blessure abdominale n’a été constatée.

Heureusement, la famille de Noah, ses parents Nicole et Andy ainsi que sa sœur Noëlle, est arrivée sur place pour le soutenir pendant cette épreuve.

Jose Antonio Rueda aussi a dû être réanimé

Le médecin de la MotoGP Angel Charte était présent dans l'équipe médicale lors des premiers secours sur le circuit . Angel Charte a également révélé un autre détail effrayant de l’accident survenu lors du tour de reconnaissance: le champion du monde Jose Antonio Rueda, qui n’a pas vu Noah circuler lentement, a violemment percuté l’arrière de sa moto et a également dû être réanimé sur place.

L’alerte a toutefois été levée dès dimanche pour l’Espagnol. «Il présente un léger traumatisme crânien, un traumatisme thoracique et une fracture de la main. Il sera opéré à mon hôpital (ndlr: Quirón Dexeus à Barcelone) et restera en observation 24 à 48 heures», explique Angel Charte.



