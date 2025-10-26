Crash violent en Malaisie Noah Dettwiler est brutalement renversé lors du tour de chauffe

Images choc lors de la course Moto3 à Sepang! Avant même le départ de la course, le champion du monde Jose Antonio Rueda a percuté violemment la moto de Noah Dettwiler. Le premier avertissement a été levé, mais la gravité de la blessure n'est pas encore claire.

Publié: il y a 26 minutes