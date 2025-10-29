Le pilote Moto3 Noah Dettwiler est hors de danger

Dernière mise à jour: il y a 59 minutes

Trois jours après l'accident, l'écurie de Noah Dettwiler, CIP-KTM, communique une bonne nouvelle: le pilote suisse n'est plus en danger de mort.

Noah Dettwiler n'est plus en danger de mort. Photo: Waldamar da Rin/freshfocus

Matthias Dubach

Le monde de la moto peut enfin respirer. Après le terrible accident survenu avant le départ du Grand Prix Moto3 de Sepang, le pronostic vital de Noah Dettwiler (20 ans) n’est plus engagé.

«Selon ses médecins, l’état de Noah est stable, il n’est plus dans une situation critique », a indiqué son écurie française dans un communiqué officiel. Un immense soulagement, surtout pour sa famille — ses parents Nicole et Andy, ainsi que sa sœur Noëlle — accourue dès lundi en Malaisie pour l’accompagner à l’hôpital de Kuala Lumpur.

Le pilote soleurois, au cœur bâlois, y reste hospitalisé depuis sa violente chute de dimanche. L’équipe précise: «Il continue d’être étroitement surveillé en soins intensifs».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mais la nouvelle essentielle, ce mercredi, c’est que le jeune pilote a gagné son combat pour la vie. «Noah est un battant», confiait déjà son père Andy dimanche, dans les heures sombres qui ont suivi l’accident, alors que l’étendue des blessures se révélait peu à peu.

Dettwiler a dû surmonter plusieurs arrêts cardiaques, une importante perte de sang et des lésions à la rate et aux poumons. Grâce à plusieurs opérations d’urgence, chaque nouvelle venue de l’hôpital a toutefois apporté un peu d’espoir. Son état est resté critique jusqu’à aujourd’hui, mais les médecins sont parvenus à le maintenir stable.