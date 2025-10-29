DE
FR

Bonne nouvelle après l'horreur
Le pilote Moto3 Noah Dettwiler est hors de danger

Trois jours après l'accident, l'écurie de Noah Dettwiler, CIP-KTM, communique une bonne nouvelle: le pilote suisse n'est plus en danger de mort.
Publié: 12:15 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
Partager
Écouter
Noah Dettwiler n'est plus en danger de mort.
Photo: Waldamar da Rin/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Matthias Dubach

Le monde de la moto peut enfin respirer. Après le terrible accident survenu avant le départ du Grand Prix Moto3 de Sepang, le pronostic vital de Noah Dettwiler (20 ans) n’est plus engagé.

«Selon ses médecins, l’état de Noah est stable, il n’est plus dans une situation critique », a indiqué son écurie française dans un communiqué officiel. Un immense soulagement, surtout pour sa famille — ses parents Nicole et Andy, ainsi que sa sœur Noëlle — accourue dès lundi en Malaisie pour l’accompagner à l’hôpital de Kuala Lumpur.

Le pilote soleurois, au cœur bâlois, y reste hospitalisé depuis sa violente chute de dimanche. L’équipe précise: «Il continue d’être étroitement surveillé en soins intensifs».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Mais la nouvelle essentielle, ce mercredi, c’est que le jeune pilote a gagné son combat pour la vie. «Noah est un battant», confiait déjà son père Andy dimanche, dans les heures sombres qui ont suivi l’accident, alors que l’étendue des blessures se révélait peu à peu.

Dettwiler a dû surmonter plusieurs arrêts cardiaques, une importante perte de sang et des lésions à la rate et aux poumons. Grâce à plusieurs opérations d’urgence, chaque nouvelle venue de l’hôpital a toutefois apporté un peu d’espoir. Son état est resté critique jusqu’à aujourd’hui, mais les médecins sont parvenus à le maintenir stable.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus