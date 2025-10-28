Dernière mise à jour: il y a 54 minutes

Après le grave accident de Noah Dettwiler lors du GP Moto3 de Sepang (Mal), de nouveaux détails émergent : le pilote Ángel Piqueras a tenté d’avertir ses collègues en faisant des signes de la main.

Un pilote a tenté de sauver Noah Dettwiler de l’accident

1/5 Noah Dettwiler, après son grave accident à Sepang, est toujours dans un état critique. Photo: freshfocus

Joël Hahn

Depuis le Grand Prix Moto3 de Sepang (Malaisie), le monde du sport automobile retient son souffle pour le Suisse Noah Dettwiler (20 ans), victime d’un grave accident. Le champion du monde espagnol Jose Antonio Rueda (19 ans) était entré en collision avec le Soleurois lors du tour de reconnaissance avant la course. Grièvement blessé, Noah Dettwiler avait été transporté à l’hôpital. Avec plusieurs arrêts cardiaques, des blessures à la rate et aux poumons ainsi qu’une fracture ouverte de la jambe, son état est stable mais demeure critique selon les médecins.

Tentative d’avertissement de Piqueras

De nouveaux détails apparaissent maintenant: le pilote Ángel Piqueras (18 ans) aurait tenté d’alerter les coureurs derrière Noah Dettwiler sur sa lenteur – malheureusement sans succès. «J’ai vu le coureur presque à l’arrêt sur le bord. Je savais que d’autres arrivaient derrière moi et j’ai essayé de faire un signe de la main pour indiquer 'stop'. Jose Antonio Rueda ne m'a pas vu», explique Ángel Piqueras.

Une vidéo prise depuis la tribune, largement partagée sur les réseaux, montre effectivement Ángel Piqueras faire ce signal – que Jose Antonio Rueda n’a pas aperçu. Après sa montée sur le podium, le jeune Espagnol a tenu à rappeler: «La course passe après. L’important, c’est que les deux coureurs se rétablissent le plus vite possible».

Réactions émotionnelles dans le paddock

Adrián Fernández (21 ans), troisième de la course, a lui aussi exprimé son émotion: «Nous avons roulé aujourd’hui pour Rueda et Noah. J’espère qu’ils se remettront vite et qu’ils pourront bientôt être avec nous». La famille de Noah Dettwiler est arrivée à Kuala Lumpur pour soutenir le jeune Suisse, tandis que Rueda, touché à la tête et à la main, peut désormais être transporté dans son pays.