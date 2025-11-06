Tom Lüthi, ancien pilote et mentor de Noah Dettwiler, évoque l'accident du jeune pilote suisse en Malaisie. Il décrit son rôle crucial auprès du jeune pilote blessé et de sa famille, soulignant l'importance de la sécurité dans le sport moto.

1/6 Noah Dettwiler (à g.) et Tom Lüthi (en 2024 à Spielberg). Après le grave accident, l'ex-champion du monde s'est occupé du jeune accidenté. Photo: freshfocus

Matthias Dubach

Vous avez vécu de près le drame de Noah Dettwiler. Est-il facile pour vous de retourner sur le circuit ce week-end?

Tom Lüthi: En fait, ce n’est pas difficile. J’ai un travail sur le circuit et je m’y consacre entièrement. Mais bien sûr, c’est aussi plus facile parce que Noah va mieux. Je suis extrêmement heureux qu’il puisse maintenant rentrer en Suisse et continuer à travailler pour retrouver sa forme à 100%.

Vous étiez également présent en Malaisie dans le cadre de votre rôle de mentor pour les pilotes de l’équipe Moto2-Intact et étiez la seule personne proche de Noah Dettwiler sur le circuit.

J’étais dans notre box et j’ai vu l’accident sur un écran de télévision. Au deuxième coup d’œil, j’ai réalisé que cela concernait Noah. Je me suis immédiatement précipité au Medical Center.

Que s’est-il passé là-bas?

Cela a duré et duré encore. Le mécanicien en chef de Noah y attendait également. Nous avons essayé d’obtenir des informations, mais il n’y en avait pas. Nous avons vite compris que la situation était très grave, surtout lorsque l’hélicoptère a emmené Noah directement à l’hôpital. C’était très difficile pour moi.

Ensuite, le programme a continué avec la course Moto2.

Nos deux pilotes m’ont demandé comment allait Noah. J’ai dû dédramatiser la situation pour qu’ils puissent se concentrer sur leur course, mais ma tête était complètement avec Noah et je voulais le rejoindre le plus vite possible le soir.

Quelle était la situation à l’hôpital?

Noah venait juste d’être opéré. C’était dur d’attendre devant la salle d’opération. Les médecins sont sortis à plusieurs reprises pour nous expliquer la situation. J’ai ensuite immédiatement transmis les informations à la famille, qui était encore en route pour la Malaisie.

Il y a quatre ans et demi, vous aviez vécu l’horrible accident de Jason Dupasquier. Avez-vous eu l’impression de revivre cela?

Beaucoup de souvenirs sont remontés pendant ces heures: Jason, mais aussi Marco Simoncelli, qui avait eu un accident en Malaisie en 2011. Ce n’étaient pas des pensées agréables. Mais heureusement, dans le cas de Noah, les nouvelles des médecins étaient positives. C’est simplement magnifique qu’il ait réussi et qu’il progresse autant.

Quand l’avez-vous vu?

Cette nuit-là, il est revenu de la salle d’opération aux soins intensifs. Son chef mécanicien et moi avons pu le voir brièvement. Il était alors environ quatre heures du matin. Le lundi, je suis rentré en avion, et le chef mécanicien est encore resté pour rencontrer la famille.

Vous avez été le contact le plus important pour la famille, notamment pour Noëlle, la sœur de Noah, qui est aussi votre ancienne compagne.

Nous ne sommes plus un couple, mais nous ne l’avons jamais annoncé en grande pompe. En Malaisie, il était essentiel que je reste en contact étroit avec la famille et que je m’occupe de Noah.

Vous n’avez pas encore pu téléphoner à Noah?

Non, ce n’est pas important pour le moment. Sa guérison passe avant tout. Mais il m’a envoyé un message vocal via le téléphone de Noëlle.

Les deux coureurs ont survécu, mais l’accident fera parler longtemps.

Le fait que cela se soit produit lors du tour de reconnaissance n’est pas si surprenant. Ces derniers temps, le temps d’entraînement des pilotes a été réduit et le warm-up du dimanche matin supprimé. Les pilotes doivent presque aller à la limite dès les tours de reconnaissance s’ils veulent tester quelque chose. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les pilotes Moto3 inexpérimentés ne passent pas moins de temps sur la piste. C’est justement dans ce domaine que j’interviendrai pour les encadrer.