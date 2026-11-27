Mathilde Gremaud a entamé sa saison de la meilleure des manières. La Fribourgeoise s'est imposée vendredi en ouverture de la Coupe du monde de Big Air à Innsbruck.

La Gruérienne est déjà en forme!

ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir remporté les qualifications, la skieuse de La Roche a terminé à la deuxième place de la première manche, accusant 3,5 points de retard sur la leader canadienne Megan Oldham (93,75 pts), sacrée championne olympique de Big Air à Livigno en février. La Gruérienne a ensuite réalisé la meilleure performance lors du 2e saut pour s'imposer avec 177,75 points, soit 2,5 unités d'avance sur Oldham, qui n'a reçu que la 6e note de la manche. L'Autrichienne Lara Wolf a complété le podium avec 169,75 points.

Il s'agit du premier podium de la Fribourgeoise en Big Air depuis plus de deux ans, lorsqu'elle avait remporté l'épreuve disputée à Coire en 2024. Elle restait sur une grosse désillusion dans cette discipline lors des derniers Jeux olympiques, où une chute à l'entraînement précédant la finale l'avait poussée à l'abandon.

Un nouveau format de compétition

«J'ai eu de la peine lors des deux dernières années en Big Air, je suis donc heureuse d'être de retour», a-t-elle lâché au micro de la FIS peu après son succès. Celle qui compte désormais 10 succès en Coupe du monde de ski freestyle a indiqué avoir apprécié le nouveau format de compétition introduit cette saison. «Le fait qu'il n'y ait désormais plus que deux sauts au lieu de trois en finale a rendu la compétition plus stratégique», s'est réjouie la double championne olympique de slopestyle.

Deux autres Suissesses étaient parvenues à se hisser en finale. Quatrième de la première manche, Anouk Andraska a terminé au 6e rang (156,75 points). La Grisonne Giulia Tanno a réalisé une belle remontée pour terminer juste derrière elle (7e, 154,0 points), elle qui n'était que neuvième après son premier saut.

Chez les messieurs, l'Américain Cody Laplante s'est imposé. Aucun Suisse n'était qualifié pour la finale.