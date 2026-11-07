Dans un nouveau documentaire Red Bull, la star du ski Lindsey Vonn raconte les destins de quatre personnes atteintes de paraplégie. Parmi elles, l'ultrarunneuse zurichoise Delia Guggenheim.

Cette Zurichoise atteinte de paraplégie émeut la superstar du ski Lindsey Vonn

Cette Zurichoise atteinte de paraplégie émeut la superstar du ski Lindsey Vonn

Matthias Dubach

C’est un rôle inhabituel qu’endosse la superstar du ski Lindsey Vonn. L’Américaine apparaît dans un documentaire en tant que narratrice. Le film s’intitule «BackBone», qui signifie «colonne vertébrale», mais aussi «force de caractère» et «volonté». Le film de 90 minutes, à voir dès aujourd’hui sur Red Bull TV, accompagne quatre personnes confrontées du jour au lendemain à la paraplégie.

La légende du ski Vonn se montre profondément impressionnée par les quatre destins. «Je sais ce que cela fait de ne pas pouvoir se lever seule et de vivre avec des douleurs et des limites. Heureusement, cela n'a duré que quelques mois pour moi. D'autres personnes n'ont pas autant de chance», déclare la «Speed Queen».

Une Zurichoise parmi le quatuor

L’une des protagonistes du film est la Zurichoise Delia Guggenheim, 24 ans. En mars 2025, l’ultrarunneuse roulait sur son vélo de course lors d’un entraînement, lorsqu’elle a été percutée par une voiture. La conductrice était sous l’emprise de drogues et distraite par son téléphone portable lorsqu’elle a provoqué l’accident, à environ 80 km/h. Dans «BackBone», on apprend pour la première fois que tout le déroulement de l’accident a été enregistré par hasard par la caméra d’un usager de la route qui se trouvait juste derrière la conductrice impliquée.

«J'ai cette vidéo, mais je ne l’ai encore jamais regardée. Parfois, je suis sur le point de le faire», raconte Delia Guggenheim. Elle la regarde alors pour la première fois – sur les lieux de l’accident, non loin de la maison de ses parents – devant les caméras de Red Bull TV. C’est l’une des scènes les plus émouvantes du film, produit dans le cadre de la course «Wings for Life World Run».

La plus grande course caritative du monde

«BackBone» rend visite à quatre personnes souffrant de lésions de la moelle épinière, en lien avec le plus grand événement de course à pied au monde. Le «Wings for Life World Run» est une course caritative. L’intégralité des frais d’inscription et des dons est consacrée à la recherche sur la moelle épinière et contribue à guérir la paraplégie.

L’année dernière, 346'527 personnes étaient inscrites comme participantes à cette course mondiale, dans 173 pays à travers le monde, un nouveau record. 9,2 millions d’euros ont été récoltés pour la recherche.

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Les personnes qui souhaitent participer l’année prochaine à la course suisse, qui se tiendra à Zoug en mai 2027, peuvent s’inscrire dès aujourd’hui. En 2025, toutes les places étaient parties en deux semaines. Marco Odermatt, Simon Ehammer et Mathilde Gremaud étaient notamment au départ. Tout comme Delia Guggenheim, participante de l’App Run, qui se déroulait simultanément à Zurich. En mai prochain, elle pourrait être présente à Zoug.