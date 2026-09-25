La reine du ski vient de tomber amoureuse! Après des mois de rumeurs, Lindsey Vonn a enfin officialisé sa relation avec Matthieu Bailet. Mais qui est donc ce Français qui fait battre son cœur et qui, un jour, a battu Marco Odermatt?

Ramona Bieri

Matthieu Bailet (30 ans) partage une photo sur Instagram en mars 2024. On le voit aux côtés de Lindsey Vonn (41 ans). «J’ai eu le plaisir de revoir cette formidable championne», écrit-il en légende. Un détail ne passe toutefois pas inaperçu auprès d’un autre skieur: la main du Français. «Fais gaffe à ta main», commente Christof Innerhofer, accompagné d’un clin d’œil. Car celle-ci est posée sur le ventre de Lindsey Vonn. Le spécialiste italien avait-il déjà eu un pressentiment?

Deux ans et demi plus tard, Lindsey Vonn et Matthieu Bailet sont en couple. Ils officialisent leur relation avec des photos de vacances, après plusieurs mois de rumeurs sur une éventuelle liaison entre les deux skieurs. Mais qui est donc l’homme qui fait désormais battre le cœur de la championne olympique américaine?

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Tous deux ont fait carrière dans les disciplines de vitesse. Et tous deux ont également été confrontés à de sérieux problèmes de santé. Lindsey Vonn se remet encore de la grave blessure qu’elle a subie en février. Son compagnon, de onze ans son cadet, n’a pas non plus été épargné par les blessures.

Matthieu Bailet a notamment lourdement chuté à deux reprises sur la piste du Stelvio, à Bormio (Italie). En 2017, il s’est luxé l’épaule et a subi plusieurs fractures au niveau de l’articulation. Cinq ans plus tard, le diagnostic était encore plus lourd: commotion cérébrale et rupture du ligament croisé. Conséquence: il a dû manquer les Championnats du monde 2023 de Courchevel/Méribel, organisés en France.

Un podium en Coupe du monde et un titre mondial chez les juniorsLe Niçois compte aujourd’hui 115 départs en Coupe du monde. Il n’est monté qu’une seule fois sur le podium du circuit, en mars 2021, lorsqu’il a pris la deuxième place du super-G de Saalbach (Autriche). C’est précisément là qu’a été prise la photo avec Lindsey Vonn, trois ans plus tard.

À l’époque, Matthieu Bailet n’avait été devancé que par un seul homme: Marco Odermatt (28 ans). Mais quelques années auparavant, la hiérarchie était bien différente.

En 2016, Matthieu Bailet avait été sacré champion du monde junior de super-G. Il avait alors partagé le podium avec James Crawford, deuxième, et Marco Odermatt, troisième. Depuis, les deux hommes ont confirmé au plus haut niveau en décrochant l’or mondial chez les seniors – James Crawford en 2023 et Marco Odermatt en 2025. Matthieu Bailet, lui, n’est jamais parvenu à franchir ce cap.

Son choix de devenir skieur professionnel n’allait pourtant pas de soi. Car c’est précisément cette passion qui lui a coûté sa mère. Alors qu’il n’avait que neuf ans, celle-ci est décédée dans un tragique accident de ski.

«À l’époque, on ne portait pas encore de casque», racontait-il il y a quelques années au journal 20 minutes. «Il y avait des barrières en bois au bord d’une piste. Elle s’est cogné la tête contre l’une d’elles.»

Avec le recul, Matthieu Bailet décrit cette période comme particulièrement difficile. Mais son rapport au ski a fini par évoluer. «Aujourd’hui, j’y vois quelque chose de fort, un lien particulier avec le ski.»

Un lien qu’il partage désormais avec une autre grande figure de la discipline: Lindsey Vonn, son nouvel amour.