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«Mentalement difficile»
Lindsey Vonn va bientôt devoir repasser sur la table d'opération

Dans moins de deux semaines, Lindsey Vonn devra à nouveau passer sur le billard. Sur Instagram, l’ancienne championne olympique donne un aperçu de son état d’esprit avant cette nouvelle épreuve.
Publié: il y a 1 minute
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Lindsey Vonn partage quelques photos sur Instagram, peu avant sa prochaine opération.
Photo: Instagram @lindseyvonn
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Fabienne Kleinhenz

«Je travaille dur et je profite des moments que j’ai», écrit Lindsey Vonn sur Instagram. Le message est accompagné d’images de son nouveau quotidien. Entre les câlins avec son chien Chance, une photo avec l’ancien joueur de tennis professionnel Andre Agassi, des concerts et des séances de musculation à la salle de sport, la multiple championne du monde est très occupée.

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Malgré toutes ces joies, la période précédant une énième opération est également très éprouvante pour la reine de la vitesse. «Le compte à rebours est déjà un peu difficile à vivre mentalement, pour être honnête», explique Lindsey Vonn. Lors de la prochaine intervention, le métal présent dans sa jambe sera retiré et le ligament croisé déchiré sera réparé. Son chien lui donne beaucoup de force pendant cette période.

Lindsey Vonn avait lourdement chuté lors de la descente olympique en Italie en février, le diagnostic: une fracture complexe du tibia gauche. L’Américaine a ensuite entamé une période marquée par plusieurs opérations. La prochaine intervention devrait être la dernière. Elle devra ensuite compter neuf mois de convalescence. La question d’un retour à la compétition reste ouverte.

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