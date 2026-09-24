Les rumeurs autour du nouvel amoureux de Lindsey Vonn circulaient depuis plusieurs mois dans le monde du ski. C'est désormais officiel, l'Américaine est en couple avec le skieur français Matthieu Bailet.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Pour Lindsey Vonn, il est «L'heure de faire le bilan de l'été». Pour cela, elle a publié mercredi toute une galerie de photos sur Instagram. Les clichés montrent notamment la star américaine en train de se baigner dans la mer et dans la piscine, lors d'une séance photo ou à vélo.

Souvent à ses côtés, et particulièrement proche d'elle, on voit Matthieu Bailet. Le secret est donc dévoilé: Lindsey Vonn et le spécialiste français des disciplines de vitesse sont en couple. Les rumeurs ont persisté tout au long de l'été, après que les deux athlètes se sont déjà beaucoup fréquentés au printemps.

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La dernière relation de Lindsey Vonn remontait à l'homme d'affaires et acteur espagnol Diego Osorio, dont elle s'est séparée il y a environ un an et demi.

Matthieu Bailet n'est pas le seul sportif avec lequel la détentrice de 84 victoires en Coupe du monde apparaît dans sa rétrospective estivale. Elle s'est également fait photographier aux côtés de la joueuse de tennis américaine Coco Gauff.

Une nouvelle opération en perspective

Après sa grave chute aux Jeux olympiques d'hiver, Lindsey Vonn est toujours en phase de rétablissement. On ignore encore si l'Américaine fera son retour en Coupe du monde.

Début septembre, elle a annoncé qu'elle devait subir une nouvelle opération. Celle-ci devrait avoir lieu en novembre, ou au plus tard cet hiver. Au printemps 2027, elle compte alors décider de l'avenir de sa carrière de skieuse. Peut-être que cette nouvelle histoire d'amour lui donnera l'énergie nécessaire pour tenter un nouveau retour à la compétition.