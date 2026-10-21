Alors que la saison de Coupe du monde de ski alpin reprend ses droits ce week-end, la liste des absents continue de s’allonger. La Canadienne Valérie Grenier va devoir passer sur le billard.

Dominik Mani

La saison de Coupe du monde débute ce week-end à Sölden, avec le géant féminin samedi. Valérie Grenier ne sera toutefois pas au départ. «J’ai le cœur brisé d’annoncer cette nouvelle», écrit la Canadienne de 29 ans sur Instagram. Sur une photo publiée avec des béquilles, elle explique s’être blessée au genou.

«Je rentre chez moi pour évaluer précisément la gravité de ma blessure», poursuit-elle. Une opération est prévue vendredi. «Dire que je suis anéantie serait un euphémisme», ajoute Grenier, médaillée de bronze par équipes aux Mondiaux 2023. La spécialiste du géant, victorieuse à trois reprises en Coupe du monde, a également remercié ses abonnés pour leur soutien et souhaité bonne chance à ses concurrentes. Plusieurs stars du ski ont réagi à sa publication.

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Mikaela Shiffrin a répondu avec un cœur rouge, tandis que Camille Rast lui a souhaité «courage». Lindsey Vonn, elle aussi forfait après sa lourde chute aux Jeux olympiques, lui a adressé ses vœux de prompt rétablissement.

Plusieurs blessures

Valérie Grenier ne sera toutefois pas la seule absente de marque à Sölden.. Sofia Goggia souffre encore des séquelles d'une infection virale et fait l'impasse sur l'ouverture de la saison. Federica Brignone est une deuxième star du ski italien absente. Après avoir dû interrompre prématurément la saison dernière, l'Italienne ne sait pas encore quand elle fera son retour en Coupe du monde. Un an et demi après sa grave blessure, Brignone lutte toujours contre ses conséquences.

Chez les hommes aussi, le plateau présente des absences de marque à Sölden. Il y a quelques jours, Aleksander Kilde s'est déchiré le tendon d'Achille et sera absent tout l'hiver. Pour le Norvégien, il s'agit d'un revers «brutal» sur son chemin de retour dans le cirque blanc après sa grave blessure, contractée en janvier 2024 à Wengen.