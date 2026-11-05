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«Je veux être là dans quatre ans»
Mathilde Gremaud se confie sur sa copine et son avenir

Avec un deuxième titre olympique, Mathilde Gremaud a eu un agenda bien rempli. Malgré tout, la skieuse fribourgeoise a pleinement profité d’une escapade dans sa région natale.
Publié: il y a 1 minute
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Mathilde Gremaud est devenue championne olympique l'hiver dernier.
Photo: AFP
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Andrea Butorin
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Alors que les skieurs alpins dévalent la montagne à une vitesse folle, Mathilde Gremaud, en tant que skieuse freestyle, réalise des sauts si incroyables qu'ils sont encore plus impressionnants.

La Fribourgeoise est double championne olympique et double championne du monde. «Je suis fière d’avoir à nouveau remporté l’or à Milano-Cortina», dit-elle huit mois après ce triomphe et peu avant le début de la nouvelle saison. Elle et son équipe ont accompli du très bon travail au cours des quatre dernières années.

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À l’origine, elle voulait s’offrir un voyage de surf pour se récompenser cet été. Mais celui-ci devra attendre. Son master en gestion d’entreprise est également en suspens pour le moment. Le deuxième or olympique lui a valu un calendrier très chargé, avec de nombreuses invitations. «Ce qui me plaît le plus, c’est de rencontrer des enfants. Quand ils disent quelque chose de positif, je sais que c’est sincère», sourit Mathilde Gremaud.

Parfois l’aventure, parfois des grillades

Il lui est tout de même resté un peu de temps pour elle au cours du dernier semestre: «J’ai un peu parcouru la Suisse, l’Autriche, l’Italie et la France en voiture.» Elle a également passé trois semaines chez ses parents à La Roche : «C’était agréable, car je n’y suis plus très souvent.» Elle aurait tenu bon et refusé pendant ce temps tous les rendez-vous ou demandes de sponsors. «Car l’été est la meilleure période, il fait toujours chaud, on n’a jamais besoin de veste, et je voulais vraiment en profiter.»

Depuis bientôt deux ans, Mathilde ­Gremaud vit avec sa partenaire, la double championne du monde autrichienne de descente Valentina Höll, à ­Innsbruck. En Autriche, la sportive d’hiver et celle d’été ont des agendas complètement différents. «Nous nous voyons au moins une fois par mois et ­essayons de faire en sorte que cela dure deux jours ou plus», détaille Mathilde Gremaud.

Le programme comprend alors souvent du sport avec une pointe d’aventure: elles font parfois du vélo ensemble, vont skier, faire des randonnées, ou campent dans les montagnes. «Mais comme nous avons une terrasse sympa, nous aimons aussi inviter nos amis et faire des grillades», poursuit-elle.

Les préparatifs battent leur plein

La saison des grillades de cette année est toutefois terminée chez pour le couple: ­Mathilde Gremaud est en pleine préparation de la nouvelle saison de freestyle. «Je m’entraîne à réaliser de nouvelles figures et de nouveaux sauts et j’essaie constamment d’améliorer mon niveau», explique la Gruérienne.

Et si elle se projette un peu plus loin dans ­l’avenir, Mathilde Gremaud a grand appétit et souhaite dé­fendre ses titres: les Championnats du monde auront lieu en 2027. «Je ne veux encore rien promettre, mais je suis très motivée à participer à nouveau aux Jeux olympiques dans quatre ans.»

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