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«N'exagérons rien»
Teddy Riner veut-il suivre les traces de Sergei Aschwanden?

L'annonce de la candidature de Teddy Riner à l'Elysée a créé une onde de choc. Député vaudois et ancien judoka médaillé olympique, Sergei Aschwanden livre son regard sur ce choix.
Publié: il y a 2 minutes
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Sergei Aschwanden est député vaudois au Grand Conseil.
Photo: SRF/Valeriano Di Domenico
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Matthias DavetJournaliste Sport

La surprise était de mise, tant dans le monde du sport que dans celui de la politique, lorsque lundi, Teddy Riner a annoncé qu'il se portait candidat à la présidentielle française. Le quintuple champion olympique, encore en activité, a déclaré vouloir devenir le «président qui fédère», alors que la France traverse une crise sociale à quelques mois des élections. «La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités», a expliqué le Guadeloupéen de 37 ans.

Et si Teddy Riner n'avait tout simplement pas voulu suivre les traces de Sergei Aschwanden? Médaillé de bronze à Pékin en 2008, le Vaudois est membre du Grand Conseil de son canton depuis neuf ans. «N'exagérons rien», rigole-t-il à propos de la comparaison.

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Joint par téléphone, le quinquagénaire donne en revanche un éclairage intéressant sur le lien entre son sport et la politique. «C'est peut-être dans notre ADN de judoka d'aimer le combat, le débat et l'opposition, souligne-t-il. On veut faire avancer les choses, avec nos convictions.»

«Il a toujours posé des questions»

La candidature de Teddy Riner n'est donc pas vraiment une surprise pour Sergei Aschwanden. Il faut dire qu'il connaît bien le Français, qu'il avait notamment convaincu de venir à Lausanne pour le Grand Slam, fin août, avant que celui-ci ne doive déclarer forfait à quelques jours de la compétition. «Il a toujours posé des questions autour de ses possibilités en politique, en disant que s'il s'engageait, il ne le ferait pas à moitié et qu'il viserait la présidentielle, se souvient le membre du PLR. À l'époque, c'était un peu sur le ton de la plaisanterie.» Aujourd'hui, cette candidature est donc devenue réalité.

Sergei Aschwanden l'admet toutefois bien volontiers: il ne s'attendait pas à ce que l'annonce se fasse pour la présidentielle à venir. «C'est intéressant, mais peut-être un peu tôt», avoue-t-il.

Le bilan à 50 ans

Mais alors, «Teddy Riner président de la République», une bonne idée pour le peuple français? «Comme avec tous les candidats à l'heure actuelle, c'est très difficile à dire, tempère le membre du Grand Conseil. Le contexte est exceptionnel – pas dans le bon sens du terme – et je n'arrive pas à me prononcer là-dessus.»

Toujours est-il que, depuis son annonce, Teddy Riner n'a pas encore téléphoné à Sergei Aschwanden pour lui demander des conseils en politique. «Je suis un étage trop bas», rigole le Vaudois. Quand on lui fait remarquer que, contrairement à son homologue français, il a déjà remporté une élection, il accueille la remarque avec plaisir. «C'est vrai, mais j'ai quelques années d'avance, précise-t-il. On verra à 50 ans où il se situe.» 2039 n’étant pas une année d’élection présidentielle en France, il sera difficile de comparer. Peut-être que d’ici là, Teddy Riner aura été élu à deux reprises et ne pourra légalement plus se présenter. Mais le chemin jusqu’à l'Élysée est long.

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