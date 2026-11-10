La candidature de Teddy est «légitime», dit la ministre des Sports

La ministre des Sports Marina Ferrari soutient la légitimité de la candidature présidentielle 2027 de Teddy Riner. L’athlète, quintuple champion olympique, souhaite porter des actions concrètes pour le sport et la société.

En bref Teddy Riner, quintuple champion olympique de judo, a officialisé sa candidature à la présidentielle 2027, un geste jugé «légitime» par la ministre des Sports, Marina Ferrari, mardi à Paris lors de l'événement Demain le sport.

La ministre a salué le parcours de Riner et défendu son droit à s'engager politiquement, tout en notant les défis possibles liés à un éventuel cumul entre ses fonctions politiques et sportives.

Le Comité olympique et paralympique, ainsi que des figures sportives comme Nicolas Karabatic, ont exprimé leur soutien, soulignant son courage et son potentiel à promouvoir les valeurs du sport en politique.

AFP Agence France-Presse

La candidature à la présidentielle 2027 de Teddy Riner, quintuple champion olympique de judo, est «légitime», a estimé mardi la ministre des Sports Marina Ferrari, qui a «salué le parcours de l'homme».

«Il n'est pas plus illégitime qu'un autre», a déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, en marge de l'événement Demain le sport organisé à la Maison de la radio, disant «entendre le petit procès en illégitimité qui commence à s'installer» concernant le judoka.

«Je pense que sa candidature est légitime, elle s'entend, a-t-elle expliqué. Je ne peux que saluer le parcours de l'homme. Depuis des mois, j'ai pris la défense des sportifs et des sportives qui s'engageaient politiquement, en disant que ce sont des citoyens comme les autres. Donc il a tout à fait le droit de s'engager».

Quant à un éventuel cumul de son mandat de président de la République et de sa carrière sportive, «ce sera à lui de faire des choix. Je crains que ça soit difficile de mener les deux», a estimé la ministre des Sports. Pour Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité olympique et sportif (CNOSF), «le fait que Teddy s'engage dans cette campagne, si ça peut aider à porter plus ce message de l'importance du sport, c'est un plus».

«Sortir de nos peurs»

La présidente du Comité paralympique et sportif (CPSF) Marie-Amélie Le Fur a pour sa part salué le fait de «voir des athlètes qui finalement n'endossent pas uniquement le costume de sportif de haut niveau et qui comprennent que, par la construction de leur parcours, par ce qu'ils représentent dans la Nation, peuvent aussi porter une parole».

«Mais il veut aussi porter des actions concrètes. Donc je salue en ce sens la démarche. Et on sera à l'écoute de ce qu'il pourra proposer dans le champ du sport», a-t-elle ajouté. L'ancien handballeur Nicolas Karabatic a de son côté jugé Teddy Riner «très courageux d'aller sur ce terrain-là, dans un moment important pour notre démocratie. C'est un terrain de compétition mais ce n'est pas un terrain de hand ou les tatamis de judo, c'est une autre compétition qui est très difficile».

«Je suis admiratif qu'il s'engage pour ses convictions. On a besoin de vivre ensemble, de sortir de nos peurs et le sport, c'est justement un endroit où on apprend le vivre ensemble, à faire équipe. Peut-être que Teddy arrivera à mobiliser autour de tout ça. En tout cas je vais suivre avec beaucoup d'attention sa candidature», a ajouté Karabatic.