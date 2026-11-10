Teddy Riner président? Les 5 questions qui fâchent (beaucoup)

La candidature surprise à la présidence de la République française du judoka Teddy Riner a aussitôt provoqué une foule de commentaires. Avec, parmi les interrogations, plusieurs questions qui fâchent sérieusement.

En bref Teddy Riner, quintuple champion olympique de judo, annonce sa candidature à l'élection présidentielle française de 2027 ce 9 novembre. Il promet de dépasser le clivage droite-gauche avec son slogan «La France qu'on veut».

Emmanuel Macron a salué son engagement.

Pour figurer sur le bulletin de vote, Riner devra obtenir 500 parrainages d'élus, trouver des financements et structurer une campagne. Sa candidature illustre l'émergence de figures extérieures au paysage politique traditionnel.

Richard Werly Journaliste Blick

Qui est prêt, en France, à voter pour Teddy Riner? Avant même que le quintuple champion olympique de judo (et onze fois champion du monde) de 37 ans déclare, lundi 9 novembre, sa candidature à l’élection présidentielle d’avril-mai 2027, deux sondages avaient «testé» cette hypothèse. Le premier, de l’institut Verian, lui accordait voici un an 3% d’intentions de vote au premier tour. Le second, de l’institut Harris Interactive, évaluait son «potentiel électoral» à 18%. Pourquoi cette notion de «potentiel»? Parce que le sportif n’était jusque-là jamais entré dans l’arène politique. Ce second sondage, réalisé un peu plus tôt, en juin 2025, indiquait que 18% des personnes interrogées «envisageaient de voter pour lui».

Faut-il déduire de ces deux enquêtes d’opinion que le roi des tatamis mondiaux a une chance sérieuse dans la course à l’Elysée? Pour l’heure, lui semble en tout cas y croire derrière son slogan «La France qu’on veut». Mais il aura beaucoup de mal à évacuer ces cinq questions, qui lui sont déjà posées.

Candidat ou homme sandwich?

C’est évidemment ce qui va être reproché au judoka, aussi titré soit-il. En déclarant sa candidature à la présidentielle dans un contexte de marasme économique et social, et dans un pays écartelé entre les partis de droite et de gauche radicale, Teddy Riner entre dans l’arène en «sauveur» potentiel. Mais que cherche-t-il? Pour mémoire, l’homme aux quatre médailles d’or aux JO en judo (Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2021, Paris 2024) a aussi été sponsorisé par deux grandes marques françaises: l’une dans la grande distribution, l’autre dans les équipements sportifs. Difficile d’échapper à cette critique de conflit d’intérêts.

Candidat ou dégagiste ?

Plusieurs anciens sportifs de haut niveau, comme l’athlète Guy Drut ou le judoka David Douillet, ont tout de suite exprimé leurs réticences. Se présenter d’emblée à la présidence de la République, sans être passé par un mandat local ou de parlementaire, et sans rejoindre un parti politique, revient à abattre une carte populiste dans une France déjà déstructurée. Teddy Riner, ce faisant, accrédite l’idée que les politiques ne sont plus capables de gérer le pays et de trouver des solutions. Au risque d’alimenter la colère «dégagiste» qui existe à travers la France. Il faut dire que les chiffres lui donnent raison sur ce point. Selon une enquête de l’institut Ipsos, 89% des Français jugent que les politiques parlent trop et n’agissent pas assez, et 78% estiment que les responsables politiques ont conduit le pays à la faillite.

Candidat ou sous-marin ?

Emmanuel Macron est-il derrière cette candidature de Teddy Riner? D’emblée, plusieurs commentateurs l’ont évoqué, en rappelant les liens chaleureux entre le président sortant et le champion de judo, qui avait allumé, le 26 juillet 2024, la flamme olympique à Paris aux côtés de l’ex-athlète Marie-José Pérec, originaire comme lui de la Guadeloupe, dans les Antilles françaises.

Pourquoi un complot macroniste? Parce que le chef de l’Etat français veut à tout prix faire émerger une candidature unique du centre, et qu’il estime nécessaire, pour y parvenir, d’ébranler les certitudes des candidats déjà déclarés, comme ses anciens Premiers ministres Gabriel Attal et Edouard Philippe. «Teddy va leur faire peur, c’est ce que veut Macron», juge un ancien conseiller présidentiel. Macron, lui, s’est dit «très heureux» de voir Teddy Riner participer au débat présidentiel et a estimé que son engagement «ne peut qu’apporter au pays».

Candidat ou communautariste ?

Cette question est très délicate. Mais s’il maintient sa candidature, et s’il obtient les 500 parrainages d’élus locaux et nationaux indispensables, Teddy Riner sera vite confronté à ses origines guadeloupéennes. Cherche-t-il, en lorgnant vers l’Elysée, à attirer la lumière sur sa communauté antillaise, ou sur les Français de couleur au sens large? Un footballeur a fait beaucoup en ce sens: Lilian Thuram, Guadeloupéen lui aussi, très engagé sur les questions d’antiracisme et de réparations des dommages causés par l’esclavage et la colonisation.

Ceux qui accusent déjà Teddy Riner de «communautarisme» font le lien entre sa candidature et l’attentat raciste survenu récemment à Trappes (région parisienne), où un jeune combattant de MMA de 26 ans, Pengo Bossio Wangi, a été tué par un homme proche de l’extrême droite.

Candidat ou donneur de leçons ?

Les détracteurs de la candidature de Teddy Riner sont sévères. Que peut-il apporter? A-t-il déjà géré autre chose que sa carrière? Quelles réponses peut-il apporter à un pays dont la dette publique record dépasse les 120% du produit intérieur brut? Les valeurs du sport peuvent-elles remplacer un programme en bonne et due forme ? Faire un «ippon» sur un tatami est-il formateur pour envisager, un jour, d’appuyer sur le bouton de l’arme nucléaire?

D’autres sportifs ont tenté l’aventure politique. Avec des fortunes diverses. L’ancien boxeur Manny Pacquiao, élu d’abord sénateur, a ensuite été candidat battu à l’élection présidentielle de 2022 aux Philippines. Un autre boxeur, Vitali Klitschko, ancien champion du monde ukrainien des poids lourds, est le maire-courage de Kiev depuis le début de la guerre. Mais présider la France est-il comparable?