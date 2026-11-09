Le judoka français Teddy Riner, quintuple champion olympique, a annoncé lundi sur ses réseaux sociaux sa candidature à l’élection présidentielle de 2027.

AFP Agence France-Presse

Le quintuple champion olympique de judo Teddy Riner, icône du sport français, a annoncé lundi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

«Je m'appelle Teddy Riner et aujourd'hui, je vous le dis les yeux dans les yeux, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027», a déclaré le Guadeloupéen de 37 ans lors de cette annonce surprise.

«Le combat a toujours fait partie de moi. Je sais ce que c'est de se battre, de tomber, de se relever toujours», a ajouté le judoka toujours en activité, assis devant une bibliothèque, vêtu d'une chemise blanche et d'une veste sombre.

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«Je sais ce qu'on va dire de moi, Il est fou. Il n'est pas du sérail. Il n'a pas les codes. Il n'a jamais fait de politique», décline-t-il ensuite avant de trancher: «si refuser de baisser la tête et refuser le chaos fait de moi un fou, alors oui, je suis complètement fou.»

«Je ne serai pas ceux qui regardent le pays brûler en se cherchant des excuses. Ma vie, je ne l'ai pas passée derrière un pupitre. Le combat a toujours fait partie de moi. Je sais ce que c'est de se battre, de tomber et de se relever, toujours», ajoute le plus grand judoka de l'histoire, également onze fois champion du monde sur les tatamis.

Poursuivre sa carrière sportive

Dans une longue interview au Parisien, le colosse français, devenu aux JO-2024 à Paris le premier judoka à devenir triple champion olympique des poids lourds, ajoute qu'il compte poursuivre sa carrière de sportif et même participer aux JO-2028 de Los Angeles «si la fonction me le permet et si les Français m'y autorisent».

Riner explique dans cet entretien que sa décision de se présenter remonte à l'après JO de Paris, où il a vu «tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après».

S'il convient qu'il y a «certes déjà beaucoup de candidats», il assure qu'il a l'intention d'«aller jusqu'au bout" et qu'il n'aurait «pas pris cette initiative» s'il pensait ne pas avoir «toutes (s)es chances».

Ni de droite ni de gauche

«Le seul risque que je vois aujourd'hui, c'est d'être résigné à choisir parmi deux possibilités, celles des extrêmes» incarnées par le Rassemblement national et la France insoumise, avance le judoka, qui se présente comme étant ni de droite ni de gauche.